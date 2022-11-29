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Происшествия29 ноября 2022 7:30

Один человек погиб при столкновении грузовиков в Володарском районе

ДТП произошло по вине водителя ГАЗели, который не выбрал безопасную дистанцию
Мария СОРОКИНА
Авария произошла в темное время суток.

Авария произошла в темное время суток.

Фото: принтскрин видео.

Смертельная авария с участием двух грузовиков случилась в Нижегородской области в ночь на 29 ноября. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, трагический случай произошел на 356 километре трассы Москва-Уфа в районе поворота на село Золино.

- По предварительным данным, водитель автомобиля ГАЗель не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение.

В результате механические повреждения получили два транспортных средства, - сообщили в госавтоинспекции.

В этой аварии пассажир ГАЗели получил травмы несовместимые с жизнью. Сам виновник ДТП остался жив, но получил телесные повреждения то ему потребовалась помощь медиков. Во втором грузовике пострадавших нет, удар пришелся по кузову.

Отметим, что авария произошла прямо перед светофором.

Ранее сообщалось, что при столкновении маршрутки и иномарки в центре Нижнего Новгорода пострадали три человека.

ДТППроисшествия: ДТП