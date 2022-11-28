Три человека пострадали при столкновении маршрутки и иномарки на площади Минина

Столкновение произошло около 12:30. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Серьёзная авария произошла в центре Нижнего Новгорода днём 28 ноября. Прямо на площади Минина маршрутка, полная пассажиров, врезалась в иномарку. Среди пострадавших оказались три человека.

Известно, что столкновение произошло около 12:30. Водитель маршрутки Т-45, следующей от ЗКПД-4 до остановки Академическая, нарушил правила дорожного движения, а именно неправильно расположился на проезжей части. Маршрутка наехала на островок безопасности, после чего въехала в автомобиль «Мазда». Иномарка в момент столкновения осуществляла разворот на площади Минина.

Водитель маршрутки нарушил ПДД. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- За рулем иномарки находился мужчина 86 года рождения, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате ДТП пострадали два пассажира маршрутки: мужчина лет 35 и женщина лет 30 на вид. Также досталось пассажиру «Мазды», который сидел на заднем сидении машины. Удар маршрутки как раз пришёлся в ту сторону, где был пассажир.

Предварительный диагноз пострадавших сотрясение головного мозга. Все они были отправлены в больницу имени Семашко.

Пострадали два пассажира маршрутки и пассажир иномарки. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

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