Бухгалтер в Нижнем Новгороде за шесть лет «увела» со счетов фирмы 15 миллионов рублей

Она обвиняется по ч.1 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств, вверенных виновному). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередное громкое дело рассмотрят в Автозаводском суде Нижнего Новгорода – приговор вынесут главному бухгалтеру коммерческой организации, которая обвиняется в растрате свыше 15 миллионов рублей.

Как оказалось, с сентября 2016 года по март 2022 года главбух организации завышала себе зарплату и также переводила деньги на принадлежащие ей счета за транспортные услуги, которые фактически оказаны не были.

Дело проходит по статье уголовного кодекса: «Присвоение и растрата денежных средств, вверенных виновному».

Напомним, ранее стало известно, как 24-летняя кассирша могла украсть 26 миллионов из банка в Нижнем Новгороде. Предположительно, в этом деле она замешана не одна – проворачивать махинации с валютой ей помогал муж.

На протяжении двух лет сотрудница финансового учреждения потихоньку выносила с работы солидные суммы и зачисляла их на счета собственные или своего возлюбленного. Деньги парочка тратила на свои нужды, у них было всё: дорогая машина, жилье в престижном микрорайоне, айфоны, макбуки, брендовая одежда. Украденные средства также тратились и на путешествия. Сколько продолжалась бы эта афера, неизвестно, ведь в тревогу в банке забили только тогда, когда девушка не явилась на работу.

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