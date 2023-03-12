Более 15 улиц Нижнего Новгорода затопило из-за потепления 12 марта

Последствия потепления в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

«Минусовая» температура субботы сменилась в Нижнем Новгороде в воскресенье, 12 марта, дождями, резким потеплением и таянием снега. В месте с этим более 15 улиц города затопило. О том, как дорожные рабочие справляются с последствиями потепления, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Водооткачивающая техника работала от улицы Ларина до проспекта Гагарина в Приокском районе, на улицах Переходникова и 6 микрорайон Автозаводского района, на Комсомольском шоссе и улице Усольской в Ленинском районе. Также воду откачивали в Канавинском районе – на Московском шоссе, улицах Ухтомского, Тонкинской, Генерала Зимина, Гордеевской и в Московском районе – на улице Кузбасской, Рябцева, Чаадаева, Народной, проспект Героев.

В Нижнем Новгороде продолжается уборка снега Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Кроме того, в Нижнем Новгороде продолжается уборка снега. Дорожные рабочие периодически обрабатывают остановки, тротуары, лестничные сходы, мосты и пешеходные зоны противогололедными средствами. Также в городе очищают крыши зданий и домов от наледи, снега и сосулек.

Согласно платформе «Лобачевский» с 00.00 до 19.05 12 марта в городе было задействовано 323 единицы дорожной техники.

12 марта в городе было задействовано 323 единицы дорожной техники Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Напомним, усиление южного и юго-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду ожидается по Нижнему Новгороду и области вечером 12 и ночью 13 марта 2023 года.

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