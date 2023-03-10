Микроавтобус, фура и легковушка столкнулись в Нижегородской области: пострадали три человека

ДТП произошло рано утром 10 марта. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Утром 10 марта из-за сильного снегопада на федеральной трассе М-7 в Кстовском районе произошло массовое ДТП. Около 06:15 между населенными пунктами Запрудное и Работки столкнулись сразу три автомобиля – микроавтобус, фура и легковушка. К несчастью, без пострадавших не обошлось, в клиническую больницу им. Н. А. Семашко были госпитализированы три человека.

Авария на трассе М-7 между населенными пунктами Запрудное и Работки. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Как оказалось, водитель машины Пежо выехал на встречку и влетел в микроавтобус Ивеко, а тот столкнулся с грузовиком ДАФ.

– В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомашины «ПЕЖО», а также пассажир транспортного средства «ИВЕКО», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. – Среди пострадавших детей нет.

Фура. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Предварительно известно, что состояние двух пострадавших оценивается как тяжёлое, ещё один находится в состоянии средней степени тяжести.

Микроавтобус. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, что в Арзамасе случайный водитель едва не пострадал из-за семейных разборок, которые учинил местный житель. Поссорившись с женой, он кинул в машину гранату, так как ему показалось, что в автомобиле сидит его супруга с другим мужчиной.

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