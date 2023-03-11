Палуба сухогруза «Волго-Дон» загорелась в Нижегородской области 11 марта

В Борском затоне загорелся сухогруз Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

11 марта на Бору в поселке Октябрьский Нижегородской области произошел пожар. В Борском затоне загорелся сухогруз «Волго-Дон». Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС около 10 утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожарно-спасательные подразделения, оперативно прибывшие на место происшествия, установили, что горение происходит в закрытой палубе судна, стоявшего на якоре.

Горение происходило в закрытой палубе судна Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, в пожаре никто не погиб и не пострадал.

В 12.15 пожар был локализован на площади 275 квадратных метров.

Пожар был локализован Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на сухогрузе «Волго-Дон» был ликвидирован в 14.15 на площади 275 квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что страшный пожар произошел в Краснобаковском районе Нижегородской области в ночь на 9 марта. Там горело помещение муниципальной пожарной охраны, расположенное на улице Чкалова.

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