Пожарная часть сгорела под Нижним Новгородом: погиб один из сотрудников

Возгорание произошло ночью.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Страшный пожар произошел в Краснобаковском районе Нижегородской области в ночь на 9 марта. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в деревне Шеманиха поступило в экстренную службу в первом часу ночи. Ко всеобщему удивлению горело помещение муниципальной пожарной охраны, расположенное на улице Чкалова.
- Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №1БИС. В связи с поздним обнаружением и сообщением о нем в пожарную охрану на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение кровли имущества внутри гаража, - добавили в пресс-службе ведомства.
Пожар потушен, его площадь составила 100 квадратных метров. На месте происшествия было обнаружено тело 47-летнего мужчины — он погиб в результате пожара.
В региональной инспекции по труду уточнили, что возгорание произошло в депо, где располагались пожарные комплексы. Погибший был пожарным.
- По поручению главного государственного инспектора труда в Нижегородской области Ильи Мошеса выясняются обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, - рассказали в Гострудинспекции.
В настоящее время специалисты определяют, что послужило причиной для столь резонансного происшествия. Параллельно решается вопрос о том, чтобы привлечь дополнительную технику для защиты населенных пунктов от пожаров.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде вспыхнул гаражный массив. На тушение этого пожара ушло семь часов.
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