Пассажир упал под маршрутку в центре Нижнего Новгорода 27 ноября

Получив удар, пешеход потерял сознание. Фото: "Мой Нижний Новгород".

Выясняются обстоятельства инцидента с участием пешехода, который произошел в центре Нижнего Новгорода утром 27 октября. Очевидцы сообщили в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород», что мужчина попытался войти в маршрутку №74 на площади Минина и Пожарского, но автобус двинулся с места. В результате пассажир выпал, ударился головой и потерял сознание.

В пресс-службе регионального ГУ МВД корреспонденту «КП-Нижний Новгород» подтвердили, что подобный инцидент действительно был, и сообщение о нем поступило в 9:30, однако обстоятельства были несколько иные:

- По предварительной информации пешеход 1985 года рождения облокотился на транспорте средство после начала движения автобуса, в результате чего упал, получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

На станции скорой медицинской помощи «Компомолке» подтвердили — пострадавший действительно потерял сознание, но более подробной информации о его состоянии пока нет.

- Прибывшие на площадь Минина и Пожарского медики осмотрели мужчину, находившегося без сознания, оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Семашко. В настоящее время мужчина проходит необходимые обследования, - добавили в учреждении.

Пока медики выясняют, какие травмы получил пешеход, сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства этого случая.

К слову, утром понедельника на центральной площади города произошло еще одно ДТП - маршрутка №45 столкнулась с иномаркой. В результате пострадали три человека.