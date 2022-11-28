Прыгнул прямо через двухметровый забор: Лоси штурмуют огороды местных жителей в Нижегородской области

Двоих лосей видели в Балахнинском районе. Фото: Георгий КОПЫТИН

Необычные гости устроили прогулку по деревне Лукино в Нижегородской области. По одной из местных улиц прогулялись два лося. Видео лосиной прогулки появилось в Телеграм-канале «Нижний Новгород Без цензуры». На кадрах видно, как двое сохатых топчутся у зеленого забора, будто бы принимая решение - а стоит ли рискнуть ради вкусных веточек?! Затем один из них ловко преодолевает ограждение, высотой с него самого. Второй еще некоторое время наблюдает, после чего прыгает следом, на этом видео обрывается. Все действо сопровождается нецензурными репликами автора видео, который, судя по всему, пребывает в шоке.

– [Вот это да!] Один через забор [ускакал]! - объясняет автор ролика.

О том, удалось ли прогнать незваных гостей из огорода и какой ущерб принесли хозяевам сохатые, автор умолчал. Вероятно, все обошлось повреждениями на заборе и следами копыт в огороде. В комментариях к посту про лосей люди поражены не меньше — и чего только лесным жителям понадобилось в гостях у людей?!

- Это чего, прям через забор залезли? - задается вопросом нижегородка с никнеймом Nute.

- Выходишь во двор, а там лось на тебя смотрит, - комментирует Petunia.

На самом деле, появление лосей в населенных пунктах — явление совсем не редкое. Так, например, минувшим летом лось провалился в колодец в Балахнинском районе. Попавшее в беду животное спасали сотрудники МЧС, регионального Минлесхоза, ветеринары и Балахнинского охотничье-рыболовного хозяйства. К счастью, лось цел и невредим.

Видели лося ранее и в центре Нижнего Новгорода. Сохатый спокойно прогуливался около Чкаловской лестницы.

К слову, если животное оказалось в населенном пункте, да еще и попало в беду, действовать самостоятельно не рекомендуется. В таких случаях нижегородцев просят звонить по номеру телефона: 433-22-11 или на единый номер 112.