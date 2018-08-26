2018-08-26T14:56:05+03:00
Общество

Лось гулял по центру Нижнего Новгорода

Воскресным утром лось прошелся по Нижневолжской набережной
Юлия ДАНЧЕНКО
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Лось гулял по центру Нижнего НовгородаЛось гулял по центру Нижнего НовгородаФото: СОЦСЕТИ
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Кто рано встает, тот… может увидеть настоящего лося в центре Нижнего Новгорода. Утром в воскресенье, 26 августа, прямо по Чкаловской лестнице поднимался настоящий лось!

Причем прогуливался сохатый не только по лестнице, а по всей Нижневолжской набережной. Свидетели видели его в районе Александровского сада. Удивленные нижегородцы даже вызвали сотрудников МЧС. Приехали на набережную и сотрудники Госохотнадзора, которые хотели поймать дикое животное. Но лось оказался проворнее, а потому быстро сбежал от спецслужб.

Случай этот, конечно, редкий, однако лоси появляются на набережной не первый раз. Каждый год нижегородцы видят лосей именно в этом месте.

- Кстати, это уже было в прошлом году на этом же месте, - Кузьма Солнцев.

В позапрошлом году они тоже приходили в Александровский сад.

- Я гуляла с собакой и увидела крупных животных - сначала подумала, что это пони, но присмотрелась - лоси! - рассказала «Комсомолке» нижегородка Елена Иванова. – Они стояли возле тополей на склоне между Верхневолжской набережной и Казанским съездом. Судя по всему, это лосята-подростки – они уже не совсем маленькие, но и до взрослых лосей по размерам не дотягивают, да и рогов пока нет.

Подходить к лосям поближе Елена с собакой не рискнула – мало ли, испугаются лая и бросятся через автодорогу. А вот в службу спасения позвонила, и, как оказалось, это было уже далеко не первое обращение. Но заниматься поимкой лосей самостоятельно ГУ МЧС России по региону не смогли, т.к. стрелять в лося снотворным запрещено, поэтому все заявки были переданы в минэкологии по Нижегородской области.

Но специалисты из министерства экологии прибыли на место слишком поздно – молодых лосей там уже не было.

- Судя по следам, они ушли в направлении леса, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе минэкологии.

Кстати, эту же парочку лосей нижегородцы видят в городской черте уже не в первый раз – несколько дней назад, 29 мая, их сфотографировали, когда они убегали от трассы в районе Афонино.

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