«Показалось, что там жена с любовником»: В Арзамасе мужчина кинул гранату в случайную машину и чуть не убил водителя

Житель Арзамаса бросил гранату в машину, приняв водителя за любовника жены. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Арзамасе случайный водитель едва не пострадал из-за семейных разборок, которые учинил местный житель. Поссорившись с женой, он кинул в машину гранату, так как ему показалось, что в автомобиле сидит его супруга с другим мужчиной. Подробности криминальной драмы «Комсомолке» рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Эта история произошла ночью 7 марта на одной из улиц города Арзамаса, где к своему несчастью проезжал на машине пострадавший водитель. Внезапно заднее стекло разбилось, и в салон залетела граната. К счастью, она не сработала – оказалась учебной. Это уже на месте выяснили оперативники, которые прибыли сюда после звонка потерпевшего в службу спасения. Вскоре задержали и бросавшего гранату мужчину – им оказался 35-летний местный житель, который ранее был неоднократно судим.

В полиции задержанный объяснил свой поступок очень просто: виной всему оказалась ревность. Незадолго до этого он поссорился со своей женой.

- Ему показалось, что в салоне данного автомобиля находилась его супруга с мужчиной, - приводят его слова в МВД.

Сейчас по факту данного инцидента проводится проверка.

Ревность нередко становится причиной необдуманных эмоциональных поступков. Так, недавно взбесившаяся на почве ревности женщина устроила настоящий погром в одном из дворов Нижнего Новгорода: протаранила своей иномаркой семь машин и переехала своего мужа. А в Коми мужчина из ревности запер жену дома, отобрал ключи и телефон, а окна и форточки закрутил саморезами.