«Устала от лжи»: «Разлучница» рассказала всю правду о конфликте, где пьяная нижегородка в порыве ревности переехала мужа и протаранила семь машин

Нижегородка рассказала подробности погрома на улице Львовской. Фото: принтскрин видео.

Женщина в гневе

Вот уже второй день в Нижегородской области не утихают страсти вокруг чудовищного погрома на улице Львовской в Нижнем Новгороде, устроенного ревнивой супругой.

Напомним, шокирующий инцидент произошел ночью 31 января в спальном районе города. На кадрах, облетевших социальные сети, видно, как взбешенная женщина сначала громит автомобиль своего мужа, прыгая ногами по капоту и отрывая бампер. Затем переключается на самого суженного. Сначала она просто пинает его, а затем прыгает за руль своего «Шевроле» и пытается переехать незадачливого мужа. Все это время рядом бегает еще одна девушка, пытающаяся угомонить разбушевавшуюся знакомую.

- Это был какой-то кошмар, - вспоминают очевидцы ЧП. – Сначала она проехалась по самому мужу, а потом взялась таранить его машину. Потрепала она его Тойоту, конечно, изрядно!

На улице Львовской до сих пор стоят побитые машины. Фото: Мария СОРОКИНА

Впрочем, досталось и другим попавшимся под руку автомобилям. В общей сложности, она умудрилась помять семь машин, припаркованных во дворе. В обстоятельствах происшествия сейчас разбирается следствие.

Правда из первых уст

Тем временем нижегородцы ломают голову, что же могло вызвать такую ярость автомобилистки. Главным мотивом тут же назвали ревность – дескать, женщина следила за своим мужем и застукала его с любовницей. Однако сами участники уверяют – все было совсем не так. «Комсомолка» побывала на улице Львовской и выяснила, что же на самом деле произошло той злополучной ночью.

- За эти дни на нас вылилось столько вранья, - жалуется 37-летняя Мария В., которую в социальных сетях окрестили той самой любовницей-разлучницей. – Я так устала от лжи! Поэтому я хочу рассказать, как все было на самом деле.

По словам Марии, с супругом разбуянившейся нижегородки Максимом они действительно встречались. Вот только все отношения у них закончились много лет назад.

- В тот день я делала ремонт, как вдруг позвонил Максим, - вспоминает женщина. – Трубку взял мой бывший муж, который в то время оказался у меня в гостях. Не знаю, о чем они говорили, но между ними завязалась какая-то перепалка. Была ли это ревность? Не знаю. Они раньше вместе работали, и у них много своих дел, помимо меня.

Как бы то ни было, вскоре Максим приехал к ним домой, где начал выяснять отношения с мужем Марии. Правда, нижегородка уверяет – все было довольно спокойно и цивилизованно.

- Сейчас многие пишут, что у нас была пьянка, застолье – ничего этого не было! Мы абсолютно адекватные люди, и никаких попоек ни тогда, ни раньше у нас не было.

Вскоре вслед за Максимом в квартиру на улице Львовской пожаловала его супруга Анна. Но и тогда ничего не предвещало такой бури.

- Она спокойно пришла, поговорила с Максимом. Пыталась уговорить его пойти вместе с ней, но он отказался. И она спокойно ушла, – вспоминает Мария. – Он тем временем продолжал беседовать с моим бывшим мужем. Как вдруг мы услышали звук сигнализации – оказалось, что она принялась громить его машину. Что ее могло спровоцировать – я понятия не имею!

Дошли до уголовки

Выбежав на звук сигнализации, компания и увидела все эти кадры, облетевшие потом социальные сети. В той заварушке перепало и Максиму, и бывшему супругу Марии. К счастью, последний отделался только синяками и в полицию обращаться не намерен. А вот Максиму повезло меньше – попав под колеса супруги, он получил переломы. Сейчас в связи с этим инцидентом возбуждено уголовное дело.

Свидетелями погрома стали все жители подъезда. Фото: Мария СОРОКИНА

- На данный момент по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - По версии следствия, нетрезвая подозреваемая, управляя автомобилей марки «Шевроле», умышленно совершила наезд на 39-летнего мужчину, после чего нанесла несколько ударов ногами уже по лежащему потерпевшему. Кроме того, она сбила своим автомобилем еще одного мужчину, а также причинила механические повреждения семи припаркованным во дворе дома автомобилям.

Как заявили в полиции, разгромившая автомобили нижегородка в момент происшествия была пьяна. Сейчас в отношении нее составлен протокол по административной статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

- Честно говоря, уголовного наказания она не заслужила, - уверена Мария. – Насколько я могу судить, намерения задавить Максима у нее не было. Я знаю эту семью семь лет, и ничего плохого сказать о них не могу – не знаю, что на нее нашло!

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