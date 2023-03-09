Жуткая авария произошла в Кстовском районе на дороге Чернышиха – Большое Мурашкино. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено из-за гибели двух маленьких девочек в ДТП в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, жуткая авария произошла в Кстовском районе на дороге Чернышиха – Большое Мурашкино вечером 5 марта. Там 40-летний водитель «УАЗа Патриота» не справился с управлением и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой Грантой». В это время в автомобиле «Лада» ехала 31-летняя женщина с двумя детьми - девочки 9 лет и 3 года. Отмечается, что дети были пристёгнуты ремнем безопасности.

К сожалению, не смотря на все усилия врачей дети скончались. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В результате аварии женщина осталась жива, ее с сочетанной травмой в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в нижегородскую областную больницу им. Семашко. А вот маленькие девочки получили тяжелейшие травмы. В состоянии клинической смерти их доставили в больницу. К сожалению, не смотря на все усилия врачей дети скончались.

Водитель отделался легкой травмой. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В автомобиле «Патриот» также находились дети - семилетний мальчик и четырехлетняя девочка. Они проходят обследование для уточнения состояния, а вот мужчина отделался легкой травмой.

Так, уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

- В соответствии с законодательством за совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В настоящее время с целью всестороннего расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз и процессуальных действий, - добавили в ГУ МВД по региону.

Сейчас мужчина находится под запретом определенных действий.