Светские львицы, прекрасные дамы и сказочные принцессы: Самые яркие женщины Нижнего Новгорода стали героинями мультфильмов

Известные жительницы Нижнего Новгорода на один день стали мультяшками. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В День защитника Отечества мы познакомили вас с самыми яркими мужчинами Нижнего Новгорода, превратившимися в героев мультфильмов и сказочных принцев. И вот теперь настала очередь прекрасных дам. В международный женский день с помощью специального предложения мы представили новые образы известных спортсменок, политиков и актрис.

Наталья Суханова, министр культуры Нижегородской области

Наталья Суханова, министр культуры Нижегородской области. ФОТО: Toonme.com

Наталья Евгеньевна считается одним из главных экспертов в области культуры, причем не только российской, но и мировой. Ранее она занимала пост главы городского департамента культуры, а до этого весьма успешно вела туристический бизнес. Так что кому как не ей примерять заморские наряды.

Дарья Луконькина, победительница конкурса «Краса России-2022»

Дарья Луконькина, победительница конкурса «Краса России-2022». ФОТО: Toonme.com

Если остальные известные нижегородки только мечтают о короне прекрасной принцессы, то модель Дарья Луконькина уже является ее счастливой обладательницей. В прошлом году нижегородка победила в конкурсе «Краса России-2022», став самой прекрасной девушкой страны. Так что на своем троне красавица сидит вполне заслуженно.

Екатерина Чудакова, организатор конкурса «Мисс Нижний Новгород»

Екатерина Чудакова, организатор конкурса «Мисс Нижний Новгород». ФОТО: Toonme.com

Впрочем, ни одной королевы красоты в нашем городе не появилось бы без главной красавицы – организатора конкурса «Мисс Нижний Новгород» Екатерины Чудаковой. Именно проходя через ее руки, нижегородки обретают неповторимый стиль и непревзойденный шарм. Екатерина вместе с командой обучает их всему – как держаться на сцене, как показать свои сильные стороны и как завоевать симпатии зрителей.

Ольга Парле, модельер, руководитель Нижегородского отделения Союза дизайнеров России

Ольга Парле, модельер, руководитель Нижегородского отделения Союза дизайнеров России. ФОТО: Toonme.com

Если есть в Нижнем Новгороде человек, который знает о моде все, то это точно Ольга Парле. Она не только является признанной иконой стиля, но и несет этот стиль в массы. Созданные ею коллекции одежды завоевывают награды на международных конкурсах, а все нижегородские модницы стараются заполучить в свой гардероб хоть одну вещичку. Поэтому и ее мультяшная героиня просто обязана блистать на подиуме.

Ирина Зрячева, телеведущая

Ирина Зрячева, телеведущая. ФОТО: Toonme.com

Известная нижегородская телеведущая проводит столько времени на работе, что хотя бы в этот день ей точно стоит отдохнуть. Поэтому ее героиню мы тщательно утеплили и экипировали к прогулке – теперь только наслаждаться природой и дышать свежим воздухом.

Ольга Сулима, министр финансов Нижегородской области

Ольга Сулима, министр финансов Нижегородской области. ФОТО: Toonme.com

Бессменный «казначей» нижегородского бюджета Ольга Сулима пережила не один десяток перестановок в региональном правительстве, смены губернаторов, пляски валют, санкции… Но ей все нипочем, потому что о деньгах она точно знает все. Уверены, что даже в сегодняшний праздник Ольга Юрьевна на посту и тщательно следит за каждым бюджетным рублем.

Татьяна Локтева, телеведущая канала «Вести-Приволжье»

Татьяна Локтева, телеведущая канала «Вести-Приволжье». ФОТО: Toonme.com

Татьяна по праву считается одной из самых известных нижегородских телеведущих. Без нее невозможно представить выпуск программы «Вести-Приволжье», ведь она ведет ее с 2003 года. Несмотря на колоссальную загруженность Татьяна просто обожает фотографию, футбол и прогулки. Вот этого всего мы ей желаем в праздники.

Лара Саплина, зоозащитница

Лара Саплина, зоозащитница. ФОТО: Toonme.com

За последние годы Лариса успела стать, пожалуй, самой известной и яркой зоозащитницей города. Попавшие в заточение собаки, брошенные хозяевами кошки, отправленные на мясо лошади – к ним ко всем на выручку Лариса спешит и ночью, и днем. Надеемся, что хотя бы сегодня в ее жизни обойдется без происшествий.

Ольга Мокеева, начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра

Ольга Мокеева, начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра. ФОТО: Toonme.com

Погодных предсказаний Ольги Дмитриевны с нетерпением ожидают все – от губернатора до школьников. Ведь именно от ее рекомендаций зависит, пойдут ли ученики в школу в морозы и выйдет ли вовремя дорожная техника на борьбу со снегопадами. Иначе как волшебством это не назовешь, но Ольга Мокеева погоду всегда предсказывает безошибочно.

Ольга Петрова, экс-министр образования Нижегородской области

Ольга Петрова, экс-министр образования Нижегородской области. ФОТО: Toonme.com

Как настоящий педагог Ольга Викторовна никогда не перестает учиться – новым технологиям, новым подходам и новым веяниям в науке. Поэтому сегодня мы с чистой совестью вручаем ей еще одну академическую шапочку – она ее точно заслужила.

Ирина Пегова, актриса

Ирина Пегова, актриса. ФОТО: Toonme.com

Ирина Пегова, родившаяся в Выксе, одинаково гармонично смотрится во всех ролях – от Марии Нагой в «Годунове» до жены главы криминального мира в «Цыпленке жареном». При этом актриса регулярно будоражит внимание зрителей переходами от пышных форм до почти модельной фигуры. Причем секреты таких переходов она тщательно оберегает.

Наталья Водянова, супермодель

Наталья Водянова, супермодель. ФОТО: Toonme.com

Уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова уже давно променяла родные пенаты на красоты Елисейских полей. Поэтому ее нижегородская красота органично приправлена французским шиком и европейским шармом. Однако при всем при этом она продолжает оставаться едва ли не самой знаменитой нижегородкой.

Дина и Арина Аверины

Дина и Арина Аверины. ФОТО: Toonme.com

Дина и Арина Аверины сейчас считаются едва ли не самыми известными гимнастками России. За плечами у девушек медали чемпионатов, олимпиад и многочисленных первенств. Несмотря на это, девушки остаются столь же нежными и сентиментальными, как были когда-то. К примеру, дома у спортсменок до сих пор хранятся все награды и самые трогательные подарки поклонников.

Анна Татаринцева, депутат думы Нижнего Новгорода

Анна Татаринцева, депутат думы Нижнего Новгорода. ФОТО: Toonme.com

Анна Татаринцева еще одна победительница конкурса «Краса России» - правда, еще в далеком 2002 году. Всевозможные конкурсы красоты Анна поддерживает до сих пор, но уже в качестве наставницы. Сейчас вся ее деятельность связана с законотворчеством – она является депутатом городской Думы, а также посвящает время благотворительности и общественной деятельности. Однако истинный шарм королевы красоты в ней сохраняется и сейчас.

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