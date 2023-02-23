Принцы, рыцари и путешественники: Самые яркие мужчины Нижнего Новгорода превратились в героев мультфильмов

Самые яркие мужчины Нижнего Новгорода превратились в героев мультфильмов. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В День защитника Отечества каждый мужчина в душе становится сказочным принцем, храбрым рыцарем и всемогущим супергероем. Не исключение и известные нижегородцы. С помощью специального приложения «Комсомолка» решила помочь им примерить необычные мультяшные образы. Итак, где-то в параллельной Вселенной…

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области. ФОТО: Toonme.com

Глеб Никитин, пожалуй, самый занятой человек в нашем регионе – с открытия очередного объекта мчится на совещание, с заседания правительства – на стройплощадку. Поэтому до любимого мотоцикла руки у него точно не доходят. Мы решили исправить эту несправедливость.

Зоран Лукич, тренер БК «Пари Нижний Новгород»

Зоран Лукич, тренер БК «Пари Нижний Новгород». ФОТО: Toonme.com

Сербский тренер, успевший стать настоящим нижегородцем, вот уже много лет является бессменным наставником наших баскетболистов. Во многом именно благодаря его железной воле, несгибаемой уверенности и огненному темпераменту нижегородские спортсмены добиваются таких результатов. В общем, не сердите тренера.

Давид Мелик-Гусейнов, министр здравоохранения Нижегородской области

Давид Мелик-Гусейнов, министр здравоохранения Нижегородской области. ФОТО: Toonme.com

Этот человек точно знает все о здоровом образе жизни – о прививках и правильном питании, о закаливании и пользе спорта. И зачастую сам же демонстрирует это на собственном опыте.

Сергей Кристовский, музыкант группы Uma2rmaH

Сергей Кристовский, музыкант группы Uma2rmaH. ФОТО: Toonme.com

Мы знаем, о чем мечтает каждый музыкант. И Сергей здесь не исключение. Нет, это не полные залы и не толпы поклонниц! Настоящая мечта – это маленький перерыв в гастролях, который желательно провести подальше от фанатов. Этого мы Сергею и желаем.

Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области

Олег Беркович, заместитель губернатора Нижегородской области. ФОТО: Toonme.com

Вопрос о татуировках бывшего министра культуры, пожалуй, один из самых популярных у журналистов. Тем более, что у каждой из них своя история, символика и значение. Поэтому и его мультяшный герой решил с ними не расставаться, даже отправляясь в путешествие в горы.

Александр Зудин, ведущий программы «Кстати»

Александр Зудин, ведущий программы «Кстати». ФОТО: Toonme.com

К Александру Зудину и его программе нижегородцы привыкли обращаться тогда, когда уже ни одна другая инстанция не помогает. Поэтому, честно говоря, мы искали для него плащ супермена, но не нашли. Однако Александр и в простом кимоно положит на лопатки любого нерадивого чиновника.

Юрий Шалабаев, мэр Нижнего Новгорода

Юрий Шалабаев, мэр Нижнего Новгорода. ФОТО: Toonme.com

Будучи градоначальником, Юрий Шалабаев по праву считается главным человеком в Нижнем Новгороде. Вот только в обычные дни ему совсем не до короны – то снегопады заметают дороги, то дожди заливают улицы. И везде на выручку спешит мэр.

Игорь Ларионов, тренер ХК «Торпедо»

Игорь Ларионов, тренер ХК «Торпедо». ФОТО: Toonme.com

Прославленный тренер ХК «Торпедо» нижегородцем стал недавно – всего лишь год назад. Но за это время дела нижегородских хоккеистов заметно пошли в гору. А после такой отличной работы не грех и отдохнуть. В общем, сразу после завершения сезона желаем Игорю Николаевичу отправиться в турне.

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области

Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области. ФОТО: Toonme.com

Несмотря на долгие заседания парламента и кропотливую работу над законами, Евгений Люлин всегда найдет минутку для спорта – сдаст нормы ГТО, покажет правильное отжимание и, с удовольствием, сыграет в футбол. Причем во всем этом даст фору молодым.

Роман Скудняков, ведущий телепрограммы «Без галстука»

Роман Скудняков, ведущий телепрограммы «Без галстука». ФОТО: Toonme.com

Все, кто хоть раз встречался с Романом, уверены – он настоящий «человек-оркестр», постигший тайну вечного двигателя. А как еще объяснить эту сверхъестественную способность успевать везде и всюду? Вести программу на телевидении, проводить тренинги, развивать ядерную энергетику, быть идеальным мужем и путешествовать по всему миру. Вот и сейчас Роман снова где-то в дороге!

Вадим Булавинов, депутат Госдумы РФ

Вадим Булавинов, депутат Госдумы РФ. ФОТО: Toonme.com

Нижегородцам Вадим Булавинов запомнился как один из самых любимых мэров, умеющий приглядывать за городским хозяйством. Сейчас все его трудовые будни заняты работой над законами, поэтому ему точно не до покорения морских просторов. Но, согласитесь, как ему к лицу форма!

Илья Приходько, ведущий информационного канала «День за днем»

Илья Приходько, ведущий информационного канала «День за днем». ФОТО: Toonme.com

Илью Приходько в Нижнем Новгороде знают не только как талантливого журналиста, но и как владельца самого популярного кота TikTok. Его фантастический кот по кличке Рыжий всего за несколько минут покорил сердца всех котолюбителей страны. Да-да, и сердца девушек нижегородской «Комсомолки» тоже. В общем, мы желаем Илье почаще бывать дома и не оставлять Рыжего одного. А, может быть, стоит завести ему друзей?

Михаил Варнаков, нижегородский хоккеист

Михаил Варнаков, нижегородский хоккеист. ФОТО: Toonme.com

Долгие годы Михаил был настоящим лицом нижегородского хоккея – яркий нападающий и звезда КХЛ. Спортсмен и сейчас творит чудеса на льду. Чтобы хоть немного отвлечься от этой ледяной сказки, желаем Михаилу немного сменить климат и снять коньки. Хотя бы на время отпуска!

Андрей Вовк, журналист

Андрей Вовк, журналист. ФОТО: Toonme.com

Создатель первого неанонимного телеграм-канала о политике всегда первым знает, кто придет, а кто уйдет из Нижегородского кремля. Скандалы, интриги и назначения – ничто не проскочит мимо его цепкого взгляда. Вот и сейчас Андрей «в полях» - разведывает очередной секретный эксклюзив.

Владимир Кристовский, вокалист группы Uma2rmaH

Владимир Кристовский, вокалист группы Uma2rmaH. ФОТО: Toonme.com

Большая часть всех хитов любимой нижегородской группы написана именно Владимиром. Творить он не прекращает никогда – дома и в путешествии, на гастролях и в перерыве между концертами. Поэтому новые альбомы у группы появляются с завидной регулярностью. Наверняка он и сегодня что-нибудь пишет.

Александр Резонтов, ведущий программы «Послесловие»

Александр Резонтов, ведущий программы «Послесловие». ФОТО: Toonme.com

Вот уже почти 30 лет Александр Резонтов бессменный ведущий главной информационно-аналитической программы Нижнего Новгорода. И, пожалуй, главный символ городской стабильности. Если Резонтов в эфире – значит, есть, что обсуждать.

Денис Глушаков, футболист ФК «Пари НН»

Денис Глушаков, футболист ФК «Пари НН». ФОТО: Toonme.com

С этого года Денис стал центральным полузащитником нижегородского клуба «Пари НН». И сейчас у нижегородцев на него большие надежды. Поводов для этого хоть отбавляй – Денис входит в двадцатку лидеров по количеству матчей в чемпионатах России за свою карьеру. В общем, хорошего «улова» Денису на футбольных полях.

Юрий Лебедев, депутат Законодательного собрания Нижегородской области

Юрий Лебедев, депутат Законодательного собрания Нижегородской области. ФОТО: Toonme.com

Экс-мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев – один из главных старожилов нижегородской политики. Умудренный годами и сменами государственных веяний, он всегда готов дать совет молодым политикам. В общем, находится на страже городских интересов. Поэтому мы решили, что роль доблестного рыцаря ему придется как раз впору.

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