Пшикнул перцовкой и воткнул нож в спину: Рецидивиста, напавшего на конвоира сообщницы в Арзамасе, осудили на 15 лет

Мужчина был признан виновным и получил 15 лет лишения свободы. Фото: Мария СОРОКИНА

Житель Нижегородской области, обвиняемый в посягательстве на жизнь полицейского, выслушал приговор. По решению Арзамасского районного суда от 24 ноября, мужчина был признан виновным и получил 15 лет лишения свободы, причем 3 года из них он проведет в тюрьме, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Напомним, остросюжетная история с участием сотрудника правоохранительных органов произошла в апреле этого года в районной больнице города Арзамас. Злоумышленник напал на мужчину в форме, который охранял его подельницу. Женщина получила 3,5 года условно за торговлю запрещенными веществами, но не спешила отбывать наказание и даже была объявлена в розыск.

- Подсудимый распылил в лицо правоохранителю два перцовых баллончика. В это время 24-летняя женщина попыталась скрыться, но ее стал удерживать полицейский, которому злоумышленник нанес в спину 2 удара ножом, - прокомментировали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Подняв немалый шум в медицинском учреждении, местные Бонни и Клайд попытались скрыться. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, а беглецов поймали тем же вечером. К тому моменту парочка находилась на участке региональной трассы Нижний Новгород — Саратов в районе села Морозовка.

Задержанный отказался от дачи показаний, воспользовавшись своим конституционным правом. Как выяснилось, его неоднократно привлекали у уголовной ответственности, причем также, как и его спутницу, за торговлю наркотиками, а еще за имущественные преступления.