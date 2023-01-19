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Происшествия19 января 2023 8:55

«Внутри были емкости с горючим»: Семь часов тушили пожарные вспыхнувший гаражный массив площадью 600 квадратов в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сгорел гаражный массив площадью 600 квадратных метров
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Семь часов тушили пожарные вспыхнувший гаражный массив площадью 600 квадратов в Нижнем Новгороде

Семь часов тушили пожарные вспыхнувший гаражный массив площадью 600 квадратов в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшный пожар этой ночью вспыхнул в гаражном массиве на улице Мунина в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Ситуацию осложняло то, что на территории гаражей находились емкости с горючим.

- Сообщение о пожаре в гаражном массиве «Народный» поступило в 00:40 19 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Пожару был присвоен второй уровень сложности.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К моменту прибытия пожарных гаражный массив был охвачен огнем уже полностью. Только к четырем часам утра пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.

- Полностью пожар был ликвидирован в 6:48 утра, - рассказывают в региональном ГУ МЧС. – В результате пожара строение сгорело полностью. Также огонь повредил находящееся внутри имущество. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

К счастью, при пожаре никто не погиб и не пострадал.

К счастью, при пожаре никто не погиб и не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Всего в тушении пожара было задействовано 55 человек и 17 единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электрооборудования.

Напомним, ранее мы писали, что в городе Кстово Нижегородской области задержали молодого человека, бросившего петарду в чужой автомобиль. ЧП произошло в разгар новогодних праздников - 5 января.

ЧППроисшествия: ЧП