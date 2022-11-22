В Нижегородской области двое подростков едва не погибли, катаясь на привязанной к машине «ватрушке»

Ребята решили привязать "ватрушку" к машине. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Только-только в регионе установились отрицательные температуры и выпал снег, как любители экстремальных развлечений начали попадать в неприятности. Сначала местный житель чудом заметил и успел спасти двоих мальчишек, вышедших на едва образовавшийся тонкий лед в Первомайске, а теперь вот инцидент с тюбингом в Сергачском районе.

Ачка — маленькое село на территории района, где постоянно проживают порядка 500 человек. Горнолыжных курортов там нет и острых ощущений молодежи ловить особо негде. Поэтому двое местных 18-летних парней и их 15-летняя подруга додумались привязать «ватрушку» к машине и кататься так по улицам — снег и ветер в лицо, скачок адреналина обеспечен.

Развлечение оказалось вдвойне опасным, ведь за руль автомобиля сел новичок, который всего 5 месяцев назад получил водительские права. В какой-то момент парень совершил опасный маневр, из-за которого его товарищи чуть не погибли.

- В 20:06 у дома 86Б по улице Ленина водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем «Лада Гранта», допустил наезд сцепленного с автомобилем тюбинга на газовую опору, - передает пресс-служба регионального УГИБДД.

В результате парень и школьница, которые были на тюбинге, чудом не погибли. У обоих серьезные травмы, требующие лечения в стационарных условиях. Девочка, судя по полученным травмам, сильно ударилась головой и спиной. У молодого человека перелом правого предплечья, а также рваная рана в подмышечной области. Оба находятся в больнице. Отмечается, что 15-летняя пострадавшая учится в 8 классе школы.