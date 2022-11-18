Нижегородец спас двух мальчишек, провалившихся под первый тонкий лед

В результате ребят доставили в Первомайскую ЦРБ. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Совсем недавно в Нижегородскую область нагрянули настоящие морозы и принесли с собой снег. Выглядываешь за окно, а на тротуарах и газонах лежит белоснежное покрывало, а водоёмы покрываются корочкой льда. Правда, тонкой, проверять на прочность которую вовсе не стоит.

Однако два 11-летних мальчика из Первомайска, кажется, о всяких предосторожностях позабыли и во время игры выскочили на лёд, тут же рухнув в воду. Несчастный случай чуть не произошел на пруду «Ленинский» 17 ноября, но, к счастью, всё обошлось.

Крики тонущих мальчишек услышал местный житель Александр Шамаев, находящийся неподалеку. Мужчина, не раздумывая, бросился на помощь и вытащил ребятишек из холодной воды, после чего отвёл в тёплое помещение.

Местный житель достал мальчиков из воды. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

– Сначала мальчикам оказали первую помощь, затем сообщили о случившемся родителям и вызвали скорую, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

После таких «приключений» мальчиков доставили в Первомайскую ЦРБ, где врачи оценили их состояние как удовлетворительное. Жизням ребят ничего не угрожает.

МЧС напоминает нижегородцам, что сейчас что выход на водоемы смертельно опасен. Безопасным считается лёд не менее 7 сантиметров с голубым оттенком при условии, что мороз держится более недели. Только тогда можно выходить на лёд, соблюдая при этом правила безопасности.

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