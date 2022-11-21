Почти четверть нижегородцев получает зарплату менее 20 тысяч рублей

Только 4,5 % нижегородцев зарабатывают свыше 100 тысяч в месяц. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лишь 4,5 % нижегородцев зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в рейтинге российских регионов по неравенству зарплат за 2022 год, составленного экспертами РИА Рейтинг.

Нижегородская область расположилась на 33 месте в рейтинге неравенства зарплат. По результатам статистики, 4,5 % нижегородцев имеют зарплату выше 100 тысяч рублей в месяц. 23,6% получают зарплату ниже 20 тысяч рублей в месяц. И самая распространённая зарплата по Нижегородской области - 21-45 тысяч рублей в месяц.

Согласно исследованию, в среднем по России 9,9% работников зарабатывали более 100 тысяч рублей в месяц. И среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату в диапазоне 25-60 тысяч рублей в месяц.

Как показывают результаты исследования, в числе лидеров в основном представлены сибирские, северные или дальневосточные регионы. Лидером рейтинга по уровню зарплат стал Чукотский Автономный округ: 49,6% жителей получают зарплату больше 100 тысяч рублей, 1,5% — меньше 20 тысяч рублей, а средняя зарплата 65-164 тысяч рублей в месяц.

Также в тройке лидеров оказались Ямало-Hенецкий автономный округ и Магаданская область.