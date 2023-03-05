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Происшествия5 марта 2023 6:55

Массовое ДТП из 6 автомобилей произошло в Нижегородской области

К счастью, погибших нет
Полина ШИБАЛКИНА
Там столкнулись две легковушки и четыре большегруза.

Там столкнулись две легковушки и четыре большегруза.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Массовое ДТП из 6 автомобилей произошло в Нижегородской области 4 марта. Там столкнулись две легковушки и четыре большегруза, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, авария произошла около 12:55 на 411 км автодороги М-7 «Волга» в Нижегородской области.

- Водитель «Фредлайнер» не выбрал безопасную скорость движения, совершил столкновение с другими транспортными средствами, - отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате аварии водитель автомобиля «Тойота» получил телесные повреждения. К счастью, погибших нет.

Напомним, семь человек, среди которых два ребенка, пострадали в результате столкновения легковушек в Нижегородской области. ДТП произошло 4 марта в 15.40 на улице Почтовой в городе Выкса.

ДТППроисшествия: ДТП