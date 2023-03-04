Семь человек пострадали в ДТП с двумя легковушками в Нижегородской области 4 марта

ДТП произошло в 15.40 в городе Выкса Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Семь человек, среди которых два ребенка, пострадали в результате столкновения легковушек в Нижегородской области. ДТП произошло 4 марта в 15.40 на улице Почтовой в городе Выкса. «Ниссан Альмера» после завершения обгона не справился с управлением и повторно выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Форд Фьюжн». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

– Все пострадавшие доставлены в приемный покой Выксунской ЦРБ, – сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

В реанимации в коме находится 22-летний молодой человек. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. В ДТП он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки.

«Ниссан Альмера» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Форд Фьюжн» Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В травматологическое отделение с ушибом грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга была госпитализирована 11-летняя девочка.

Два других пострадавших – водители автомобилей. Молодые люди 20 и 25-лет попали также в травматологическое отделение. Оба в результате столкновения получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. У одного из них также гематома лба, у другого – переломы нескольких ребер.

Получать лечение амбулаторно будут 17-летняя девочка, у которой ушиб грудной клетки, 19-летняя девушка, получившая ушиб грудной клетки и кисти, а также 20-летняя девушка с ушибом предплечья.

Водители автомобилей попали в травматологическое отделение Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

От столкновения у «Форда» сильно помят капот, а у автомобиля «Ниссан Альмера» – правый бок.

– В ЦРБ города Выкса будет проводится освидетельствование состояния алкогольного опьянения, – добавили в ведомстве.

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