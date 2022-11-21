Впечатляющая архитектура, спа-процедуры и санаторный отдых: Чем может удивить Санкт-Петербург туристов

Санкт-Петербург – одно из самых популярных туристических направлений в России. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург – одно из самых популярных туристических направлений в России, сюда в любое время съезжаются люди со всей страны, чтобы взглянуть на впечатляющую архитектуру, насладиться аутентичной атмосферой города и изучить множество достопримечательностей. Питер город многогранный, поэтому и виды туризма здесь представлены самые различные. Например, помимо экскурсионных программ, в окрестностях Санкт-Петербурга хорошо развита санаторно-курортная отрасль. Многие отели и загородные клубы с развитой инфраструктурой предлагают своим гостям лучшие процедуры для расслабления, снятия стресса и оздоровления.

Питер. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В период с 23 по 27 октября комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга устроил пресс-тур для журналистов со всей страны, чтобы показать, как отдых можно сочетать с лечением и оздоровлением.

Отель «Tsar Palace Luxury Hotel & SPA». Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Первый день пресс-тура был посвящен спа-отелям, расположенным в самых известных пригородах Санкт-Петербурга – Пушкине и Петергофе. Нашей отправной точкой стал отель «Tsar Palace Luxury Hotel & SPA» в Пушкине, привлекающий внимание не только своим роскошным интерьером, но и приветливым персоналом. В ходе визита журналистам показали номера, рестораны и гидротермальную зону в отеле.

СПА. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Президентские номера и чаша бассейна под прозрачным куполом – все это произведет неизгладимое впечатление на туристов.

Бассейн. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Еще одним не менее привлекательным местом для любителей расслабляющего отдыха станет отель «Новый Петергоф», расположенный в непосредственной близости от царских дворцов, парков и знаменитых фонтанов. Снаружи этот отель выглядит весьма футуристично и напоминает шесть невысоких башенок, однако внутри скрывает изящные интерьеры.

Отель «Новый Петергоф». Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Большим «плюсом» для отеля становится наличие СПА-центра, который славится одними из лучших массажистов, четверо из которых являются чемпионами России в своём деле. Специалисты предлагают не только традиционные техники массажа, но и авторские, которых не найти в других местах. К примеру, только здесь гостей ожидает программа на основе травяных отваров «Русское СПА».

Номер в отеле «Новый Петергоф». Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Ну а поклонники Балтийского моря наверняка оценят по достоинству загородный клуб «Скандинавия» в Сестрорецке, расположенный в считанных метрах от знаменитой пляжной косы на берегу Финского залива.

Берег Финского залива. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Отсюда открываются сказочные виды, уносящие вдаль от повседневных забот. Здесь хочется постоять на песке подольше, подышать сосновым воздухом и насладиться природой.

Загородный клуб «Скандинавия». Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

В самом загородном клубе журналистам продемонстрировали номера на даче Лихачёва и Шелепина, а также подогреваемый бассейн и джакузи на открытом воздухе, где можно купаться в любое время года: и зимой, и летом. Так что никаких сезонных ограничений у этого отдыха нет.

Подогреваемый бассейн. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Впрочем, это было только начало нашего увлекательного пресс-тура. Сразу после посещения отелей нас ожидала экскурсия по Северной столице, во время которой мы смогли прогуляться на берегу живописного Ольгина пруда и полюбоваться изумительным Собором Святых Апостолов Петра и Павла.

Ольгин пруд. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

А затем наступила минутка для любителей поэзии – мы побывали в музее Бродского «Полторы комнаты», где экскурсовод рассказал о самом поэте и о его жизни. Именно здесь можно по-настоящему окунуться в эпоху поэта и атмосферу его творчества.

В музее Бродского «Полторы комнаты». Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Познакомят здесь с ранее неизвестными страницами жизни писателя. К примеру, с его…соседкой. Долгие годы Нина Федоровна не уступала музейному проекту, отстаивая «коммуналку» и место, где она тоже родилась и выросла.

– Однажды Нина Фёдоровна сказала, что не понимает шумихи вокруг Бродского, так как он для неё просто мальчишка, живший по соседству, – поделилась экскурсовод.

«Полторы комнаты». Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Своим упорством Нина Фёдоровна снискала уважение у сотрудников и организаторов музей, да и к тому же именно она подала идею, как можно обустроить пространство так, чтобы не забирать у неё родную жилплощадь.

О том, какие еще неведомые прежде виды отдыха может предложить Санкт-Петербург, читайте во второй части нашего репортажа.

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