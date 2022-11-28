Сосновый бор, царь-баня и хамам с коконами: Чем удивит Санкт-Петербург любителей оздоровительного отдыха

Северная столица России традиционно считается одним из самых популярных среди туристов мест на земле. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Северная столица России традиционно считается одним из самых популярных среди туристов мест на земле. Старинные храмы, величественные достопримечательности, овеянные легендами площади и проспекты. Однако это далеко не все, что может предложить своим почитателям Санкт-Петербург. Об особенностях оздоровительного отдыха в городе на Неве, журналистам рассказали во время пресс-тура, организованного комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Загородный клуб «Бор 812». Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Одной из самых запоминающихся точек маршрута стал загородный клуб «Бор 812», расположенный посреди соснового леса. Клуб находится всего в получасе езды от Питера и занимает большую территорию, на которой находятся бутик-отель, ресторан, а также восемь различных бань. Каждая из бань отличается особенностями растопки: по-белому, по-чёрному, сибирская.

Один из домиков в загородном клубе «Бор 812». Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

А некоторые и вовсе выполнены в разном стиле: рыбацкая, охотничья, «Воронеж. Работаем по Праге» (для «разведчиков»). Также есть царь-баня с алтайским домиком и баня-бочка с многоярусной парной и террасой на крыше. Многие сауны оборудованы бассейнами и купелями.

Бани. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Не менее запоминающейся стала и поездка в Кронштадт. Здесь журналистов ожидала экскурсия по Никольскому Морскому собору. В храме, который является великолепным памятником архитектуры барокко, рассказали, как возник собор, когда и как его строили, а также какой смысл был заложен в напольной и настенной росписи.

Собор в Кронштадте. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Следующей остановкой в рамках пресс-тура стало новое пространство в Санкт-Петербурге – культурный квартал «Брусницын». Это место находится прямо на берегу Финского залива. Его территория представляется собой благоустроенную набережную, променад, а также место под концертные и спортивные площадки, бары и рестораны.

Квартал находится прямо на берегу Финского залива. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Здесь стены зданий разрисованы граффити, на каждом углу можно увидеть необычные арт-объекты и фотозоны. В выставочном пространстве квартала «Брусницын» журналисты смогли полюбоваться шедеврами графики «Сальвадор Дали. Тайные знаки».

Культурный квартал «Брусницын». Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Вообще каждый день пресс-тура был максимально насыщен экскурсиями по совершенно новым культурным местам и оздоровительным центрам. К примеру, главным событием третьего дня стало посещение современного СПА-комплекса Сarelicaecospa. Здесь для души и тела есть 20-метровый панорамный бассейн, ароматическая баня с пением птиц, хамам с индивидуальными коконами, а также русская и хвойная парные.

Сarelicaecospa. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Журналистам также рассказали о джакузи, душе впечатлений, ледяном водопаде и снежном фонтане. Сarelicaecospa использует в своих процедурах многие растения, что растут в Северо-Западном регионе, поэтому часто здесь используют мешочки с карельскими травами для массажа или же клюкву и бруснику для обёртывания и скрабирования.

СПА-комплекс. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Вслед за этим журналисты отправились в выставочный центр «Экспофорум», где посетили Петербургский международный форум здоровья. Там мы смогли не только поучаствовать в пресс-конференции, но и познакомиться с услугами и предложениями лечебно-профилактических учреждений, ведь форум – это, в первую очередь, способ для сотрудничества и обмена опытом.

Выставочный центр «Экспофорум», Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Так, журналистам удалось посетить необычную выставку, посвященную человеческому здоровью, попробовать лечебную воду, проверить состояние организма, а также испугаться двигающейся статуи «чумного доктора» и попробовать себя в оказании первой медицинской помощи у стенда МЧС.

Петербургский международный форум здоровья. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Не обошлось и без культурной программы. После подъема на колоннаду Исаакиевского собора журналисты смогли взглянуть на Северную столицу с высоты птичьего полета. Чтобы подняться на смотровую площадку, нам пришлось преодолеть 262 ступени винтовой каменной лестницы. Подъем был немного тяжеловат, зато результат стоил того – весь город как на ладони.

Последней точкой в программе, завершающей пресс-тур, стал роскошный пятизвёздочный отель LOTTE HOTEL ST.PETERSBURG. В отеле находится 150 номеров, четыре ресторана, балтийский СПА-центр и современный фитнес-клуб с сауной и бассейном. Особо завораживающими местами журналистам показались просторный ресторан, находящийся под витражным куполом, а также лаундж-зона на крыше отеля, откуда открываются незабываемые виды.

Ресторан под витражным куполом. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Однако ни что не сравнится с тем, какой фурор произвёл Президентский люкс, занимающим площадь в 216 квадратных метров. В этом номере журналисты увидели большую спальню и ванную, отдельный гардероб, просторный зал с камином, обеденный зал.

Номер в отеле LOTTE HOTEL ST.PETERSBURG. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Сам отель находится в старинном особняке на Исаакиевской площади в самом сердце Санкт-Петербурга. Отсюда туристам рукой подать до Мариинского дворца, Исаакиевского собора и Эрмитажа, а если прогуляться по набережной реки Мойки, то можно дойти и до острова Новая Голландия.

LOTTE HOTEL ST.PETERSBURG. Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

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