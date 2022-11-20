Пассажирский автобус столкнулся с «ГАЗелью» под Нижним Новгородом: есть пострадавшие Фото: Прокуратура Нижегородской области

Пассажирский автобус столкнулся с «ГАЗелью» под Нижним Новгородом утром 20 ноября. В ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пассажирский автобус ехал в поселок Дальнее Константиново со стороны Кстовского кладбища. Второй участник ДТП – 35-летний водитель «ГАЗели» – выезжал со стороны Москвы и также ехал в поселок. Машины встретились на 6-м км трассы Кстово-Дальнее Константиново. 58-летний водитель маршрутки не уступил дорогу «ГАЗели». Произошло столкновение, и в результате этого пострадали пассажиры автобуса.

– Травмы получили женщина 1972 года рождения и мужчина 1985 года рождения, – сообщили «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По вопросу состояния пассажиров был направлен запрос в Минздрав по Нижегородской области.

Происшествием заинтересовалась прокуратура Нижегородской области. Надзорным органом была организована проверка.

Также сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что серьезная авария произошла 18 сентября на дороге Кстово – Дальнее Константиново. Там столкнулись автомобили «Лада Калина» и фура МАЗ