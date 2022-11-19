Опрокинутый трал с трактором и грузовая фура заблокировали движение под Нижним Новгородом ФОТО: телеграм-канал «Автоновости Нижний Новгород»

Грузовой трал, перевозивший трактор, столкнулся с фурой на автодороге М-7 в Нижегородской области 19 ноября. ДТП заблокировало полосы движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Водитель грузового трала с трактором около 13.00 на 386 км автодороги М-7 «Волга» выбрал неверную скорость для условий дороги и погоды. Из-за этой ошибки он врезался в грузовую фуру, водитель которой остановился на красный сигнал светофора. Столкновение грузовых автомобилей привело к опрокидыванию трала с трактором. Результатом этого, в свою очередь, стала блокировка полос для проезда автомобилей.

На место ДТП прибыли наряды ДПС, которые обеспечили движение транспорта в объезд участка столкновения. Также задействована спецтехника для того, чтобы освободить дорогу от поврежденных трала с трактором и фуры.

К счастью, в аварии нет пострадавших.

По фото видно, что больше всего «досталось» трактору, который упал с трала и принял на себя удар во время столкновения с фурой.

Как сообщается на сайте ФКУ «УПРДОР Москва – Нижний Новгород» около 16.20 движение по 386 км федеральной трассы М-7 «Волга» в сторону Нижнего Новгорода запущено по одной полосе.

Сотрудники УГИБДД продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Напомним, только за 17 ноября произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием большегрузов, и каждое из них так или иначе связано с изменением погодных условий.