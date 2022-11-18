Четыре аварии с участием фур произошло в Нижегородской области за сутки из-за гололеда и снегопада

Фура опрокинулась на Южном обходе 18 ноября. Фото: ЧП 52 Нижний Новгород.

Накануне в Нижегородской области произошел сильный снегопад. В ночные часы хорошенько подморозило и автомобильные дороги по своим свойствам стали напоминать катки. Не все водители оказались готовы к подобному, из-за чего в области фиксировалось множество аварий. За одни только минувшие сутки произошло четыре дорожно-транспортных происшествия с участием большегрузов, и каждое из них так или иначе связано с изменением погодных условий. Например, утром 18 ноября фура опрокинулась на Южном обходе Нижнего Новгорода в Кстовском районе. Пострадавших нет, но образовалась серьезная помеха для движения транспорта.

- В 8:40 на 435 километре автодороги М-7 Волга водитель автомобиля «Хино» с манипулятором выбрал скорость без учета дорожных и метеорологических условий, в результате чего произвел наезд на колесоотбойный брус с последующим опрокидыванием на проезжую часть, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе регионального УГИБДД.

Фура перевозила кирпичи. При опрокидывании груз рассыпался по проезжей части. В результате была перекрыта одна полоса движения в направлении Казани и две полосы в направлении Москвы. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции. Они оформили ДТП и приняли необходимые меры по организации движения на участке. Одну полосу освободили, а две другие еще несколько часов оставались перекрыты опрокинутым автомобилем. Движение осуществлялось в оба направления по двум свободным полосам.

Еще два подобных ДТП произошло в Лысковском районе накануне, 17 ноября.

Так, в 19:30 на 571 километре трассы «Москва-Казань» водитель фуры «Рено» пробил металлический барьер и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом и «Киа». В результате груз высыпался на проезжую часть.

Подобное ДТП произошло в Лысковском районе. Фото "Авторовости Нижний Новгород"

Ранее, в 10:20 неподалеку от этого участка произошло еще одно ДТП — «Мерседес» в составе полуприцепа совершил наезд на отбойный брус. Ну и в Воротынском районе утром 17 ноября была подобная авария с КамАЗом.

По данным региональной госавтоинспекции, все перечисленные ДТП оформлены как механические. Во многих, если не во всех случаях вина лежит на самих водителях, которые не успели перестроиться на зимний стиль вождения. В результате повреждены оказались и груз, и элементы дорожной инфраструктуры. Хорошо еще, что сами водители не пострадали.

- Такие ДТП в определенной мере связаны и с погодными условиями - снижается сцепление с проезжей частью, а водители не изменили стиль вождения. Нужно понимать, что при изменении погодных условий необходимо снижать скорость движения исходя из дорожных и метеорологических условий. Максимальная скорость должна быть такая, которая обеспечивает постоянный контроль над автомобилем, - резюмировали в пресс-службе УГИБДД региона.

К слову, уже ближайшей ночью в Нижнем Новгороде и на юге области ожидается сильный снег, метель. На дорогах снежные заносы, накат и гололедица. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении распространила пресс-служба регионального ГУ МЧС.