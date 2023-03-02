В Нижнем Новгороде 15-летний подросток зарезал соседа, чтобы отомстить за отца. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вынесли приговор 15-летнему подростку, который убил соседа, чтобы отомстить за отца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Трагедия произошла в июле 2021 года а Автозаводском районе. Мальчик из окна квартиры услышал, как во дворе его отец ссорится с соседом. Мужчины разговаривали на повышенных тонах, поэтому через открытую форточку всё было хорошо слышно. Подросток решил во что бы то ни стало отомстить соседу за отца и пришел к нему домой. Там в ходе ссоры школьник ударил ножом 40-летнего обидчика, от полученных ран мужчина скончался на месте.

С места преступления подросток скрылся, но вскоре был задержан и помещен под домашний арест. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», которое расследовалось полтора года.

На днях суд вынес малолетнему убийце приговор: ему назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

В последнее время подростки нередко становятся героями криминальных сводок. Так, минувшим летом 12-летний мальчик жестоко убил сверстника в подъезде дома в Нижнем Новгороде.