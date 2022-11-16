Камеры видеонаблюдения появятся во всех маршрутках Нижнего Новгорода

Камеры наблюдения появятся во всех автобусах и маршрутках Нижнего Новгорода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весь общественный транспорт Нижнего Новгорода оснастят камерами видеонаблюдения для безопасности пассажиров. Соответствующее требование направил Центр развития транспортных систем перевозчикам, сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.

По ее словам, на сегодняшний день 100% автобусов уже оборудовано камерами наблюдения у ИП Алиев и ООО «Рейс-НН», а также у госпредприятия «Нижегородпассажиравтотранс». В 80% маршруток наблюдение ведется в ООО «Автолига Транс-НН». Также камеры установлены в большей части подвижного состава государственного предприятия «Нижегородэлектротранс».

Напомним, в Нижнем Новгороде с 23 августа 2022 года начали внедрять новую транспортную схему, которая предусматривает изменение и отмену ряда маршрутов. Планируется, что к 2025 году останутся только государственные перевозчики, однако пока маршруткам разрешили работать при соблюдении ряда условий. Так, например, в маршрутках должны принимать проездные билеты и транспортные карты, объявлять остановки, а сами автобусы должны отображаться в навигационной системе, чтобы их было видно на табло умных остановок и в мобильных приложениях.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял шестое место в России по качеству общественного транспорта. Рейтинг составлялся по итогам первого квартала 2022 года, то есть еще до внедрения в Нижнем Новгороде новой транспортной схемы.