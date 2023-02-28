Два года колонии получила сотрудница нижегородской турфирмы, по вине которой на турбазе сгорел 10-летней ребенок

В 2018 году на турбазе сгорел 10-летний ребенок Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

Неожиданное продолжение получила нашумевшая история с пожаром на турбазе в Городецком районе, где в 2018 году сгорел 10-летний ребенок. Спустя пять лет расследований в деле появилась еще одна обвиняемая. Это сотрудница туристического агентства ООО «Галерея ВИП-тур». Она признана виновной в оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека.

– Следствием и судом установлено, что осенью 2018 года подсудимая совместно с собственником гостиницы и организатором тура предоставили туристские услуг с нарушением требований пожарной безопасности, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

История трагедии 2018 года

В 2018 году 14 детей выехали на отдых на территорию гостиницы, которая находилась в деревне Большой Суходол Городецкого района. В их тур входили культурно-познавательные и оздоровительные мероприятия для детей, спортивные игры и конкурсы.

Но 2 ноября на территории гостиницы загорелось трехэтажное здание. Пожар потушили, а под завалами нашли тело 10-летнего мальчика. Еще двое детей получили травмы.

Приговор суда

Подсудимая не обеспечила безопасное пребывание детей на территории гостиницы. Судом ей назначено отбывание двух лет в колонии общего режима. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в трагичной истории виновны еще две женщины. Это собственница гостиницы ForREST Green, где произошел пожар. По решению суда она получила 3 года условно еще в 2021 году. А директор туристической фирмы «Галерея Вип Тур» в 2022 году получила четыре года колонии общего режима, штраф 300 тысяч рублей и лишение права заниматься деятельностью по организации путешествий на три года.

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