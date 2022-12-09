Хотела оспорить «условку», а получила реальный срок: суд изменил наказание директору турфирмы, по вине которой на базе отдыха под Нижним Новгородом сгорел ребенок

Изначально Светлане Вахтель дали условный срок. Фото: СОЦСЕТИ

Суд пересмотрел свое решение в отношении директора туристической фирмы «Галерея Вип Тур» Светланы Вахтель. Ее, как руководителя фирмы, обвиняли в том, что услуга по организации детского отдыха на территории региона была оказана некачественно и это привело к гибели 10-летнего мальчика. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, в результате повторного рассмотрения этого дела, вынесенный ранее приговор о назначении условного срока был заменен на реальный.

- По решению суда она получила четыре года колонии общего режима, штраф 300 тысяч рублей и лишение права заниматься туроператорской, турагентской деятельностью и иной деятельностью по организации путешествий на срок три года, - добавили в пресс-службе.

Подробности этой истории многие до сих пор вспоминают с содроганием. В ноябре 2018 года группа из 14 детей приехала отдыхать на турбазу ForREST Green в Городецком районе. Ранним утром 2 ноября там произошел страшный пожар. Сотрудники МЧС несколько часов пытались побороть пламя, которое целиком охватило деревянное трехэтажное здание.

Здание было полностью охвачено огнем. Фото: Мобильное приложение «Спецкор» от «Комсомольской правды»

В итоге корпус для отдыхающих выгорел до основания. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Из здания экстренно эвакуировали 32 человек, в том числе, 13 детей. Все они впоследствии были временно размещены на соседней турбазе. В суматохе воспитатели не сразу заметили, что один ребенок пропал. Это выяснилось позже, когда мама хватилась мальчика и, не дожидаясь новых известий, вместе с мужем поехала искать его в Городецкий район. Родные, близкие и друзья до последнего верили и надеялись, что ребенок просто испугался пожара, убежал глубоко в лесной массив и потерялся. Несколько часов охваченные тревогой родители искали своего сынишку в лесных дебрях. Все встало на свои места, когда под завалами было обнаружено его обгоревшее тело.

Ввиду произошедшего было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что сотрудники, находившиеся с детьми, не обладали достаточными навыками и знаниями о том, как действовать в чрезвычайной ситуации. А еще в коттедже не работала пожарная сигнализация, да и огнетушители оказались неисправны, что наводит на мысли, а была ли вообще у отеля необходимая для работы документация? Получены ли разрешения Госпожнадзора, Роспотребнадзора? Учитывая, что никаких договоров ни с тренерами, ни с семьями детей не заключалось и все держалось на «честном слове», вопросов становится еще больше.

«Комсомолка» направила свои вопросы в различные ведомства и узнала, что сам по себе отель был построен незаконно, а участок под ним площадью 1,3 гектара вообще выбыл из государственной собственности посредством махинаций — данный факт был выявлен природоохранной прокуратурой.

- В базе данных управления архитектуры и строительства администрации района нет информации по выдаче разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию отеля «ForRest house» (ИП Резникова С.В.). Документы, подтверждающие разрешение на строительство данного объекта, не выдавались, - рассказали тогда в районной администрации.

Получается, что турфирма не озаботилась тем, чтобы проверить, насколько вообще законно отправлять детей туда отдыхать. Именно поэтому в качестве подозреваемых по делу проходили руководитель турфирмы Светлана Вахтель, а также хозяйка здания Светлана Резникова, в котором произошел тот смертельный пожар. Обе были задержаны, но если вторая признала свою вину, то первая оказалась решительно не согласна с выдвигаемыми в ее адрес обвинениями.

Некоторое время она находилась под домашним арестом, но мера пресечения впоследствии была заменена на залог в размере 2 млн рублей.

Родители погибшего мальчика, конечно, хотели для нее более строгого наказания. Свои основания для того, чтобы оспорить решение суда, нашлись и у следственного комитета — по версии следователей женщина не соблюдала домашний арест. И все же рассмотренное ходатайство об изменении меры пресечения было оставлено без удовлетворения.

Приговором от 24 сентября 2021 года она получила четыре года условно по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Даже это весьма снисходительное решение суда не устроило женщину, и она решила его оспорить. По итогу условный срок был заменен на реальный.

Тем временем, владелица сгоревшего коттеджа осталась на свободе, ей дали 3 года условно.

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