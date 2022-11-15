Масштабное граффити с Мининым и Пожарским появилось на метромосту в Нижнем Новгороде

Работа посвящена дню рождения города. Фото: Телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Внушительных размеров арт-объект появился на одной из переправ в Нижнем Новгороде. Граффити представил известный в нашем городе уличный художник Lexsus One, среди работ которого 32-метровая «Колибри» в Верхних Печерах, портреты Максима Горького и Евгения Евстигнеева, сова на фасаде одноименного отеля и многие другие. Эти граффити настолько знакомы и полюбились нижегородцам, что испортить их ни у одного вандала рука не поднимется.

В этот раз автор взялся за еще более амбициозную задачу и вместе с другими художниками расписал центральную оперу метромоста, а также участки слева и справа. Таким образом получилась целая композиция, изображающие разные периоды в истории города.

В ней отражены разные периоды истории города. Фото: Телеграм-канал Юрия Шалабаева.

В нее вошли портреты Минина и Пожарского в атмосфере ополчения 1612 года, Нижегородский кремль, горьковчане, помогавшие фронту во время Великой Отечественной войны. Ансамбль завершает современный вид на Стрелку со стадионом «Нижний Новгород» и парящими над слиянием рек аэростатами.

Композицию завершает вид на Стрелку. Фото: Телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев 15 ноября встретился с художником и оценил масштабы проделанной работы.

- Что сказать? Здорово! Всё здесь символично: работа выполнена в честь 801-летия Нижнего Новгорода, над ней трудилась целая команда профессионалов, художников-нижегородцев, на самом граффити изображены основные вехи жизни и развития нашего города, - написал глава города в своем Телеграм-канале.

Проделанную работу оценил мэр города. Фото: Телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Ранее сообщалось, что Lexsus One создал портрет Владимира Высоцкого на одной из котельных в Дзержинске.