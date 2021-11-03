Граффити с Владимиром Высоцким появилось на одной из котельных в Дзержинске

Граффити с Высоцким. Скриншот с видео Натальи Сальковой

Граффити с изображением Владимира Высоцкого появилось на стене котельной в городе Дзержинск Нижегородской области.

Прохожие уже заметили портрет именитого портрета и музыканта, размещенный на улице Самохвалова, 4. Как уточнили «Комсомолке» в пресс-службе ПАО «Т-Плюс», граффити создал нижегородский художник Алексей LexusOne. Он впервые сотрудничает с компанией. Нижегородцам он известен как автор портрета Евстигнеева на улице Обухова, совы на улице Ванеева и других масштабных работ. В ближайшие дни в городе могут появиться и другие граффити с русскими поэтами.

-Мы придумали культурный проект и назвали его «Поэтические граффити». Сначала сделали три ЦТП в Кстове. Там нарисовали Асадова Есенина и Бродского. Сейчас заканчиваем в Дзержинске граффити с Высоцким, Гафтом и Пастернаком. Надеемся, на этой неделе работы будут завершены, - рассказали в пресс-службе.

Отметим, что это не первый проект Т-Плюс, связанный с нанесением граффити. Ранее в Дзержинске и Кстове, где работает компания, на трех ЦТП появились граффити, выполненные по проекту «Мы работаем для вас». Совсем недавно Дзержинские тепловые сети отпраздновали свое 15-летие, но как отметили в компании, проект с этим не связан напрямую.

- Мы работаем для людей, и хотим сделать им приятно, украсить город, - заключили в «Т-Плюс».