Водитель врезался в дом и скончался за рулем автомобиля в Балахне

К сожалению, медики не успели его спасти. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла в субботу, 25 февраля, в Балахнинском районе Нижегородской области. Там водитель ВАЗа врезался в жилой дом и скончался за рулем автомобиля, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, все произошло около 10:50 на улице Дзержинска у дома №34. 53-летний мужчина, управляя автомобилем, въехал в жилой дом. Согласно информации, во время вождения у мужчины прихватило сердце. К сожалению, медики не успели его спасти.

- Водитель погиб на месте до приезда скорой помощи, - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, три человека пострадали при столкновении двух легковушек в Навашинском районе из-за снегопада.