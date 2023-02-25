Три человека пострадали: Из-за снегопада две легковушки столкнулись под Нижним Новгородом. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла сегодня утром в Навашинском районе Нижегородской области – здесь из-за снегопада столкнулись два легковых автомобиля. В результате травмы получили три человека.

- Авария произошла в 8:27 25 февраля на 153-м километре трассы Владимир-Муром-Арзамас в Навашинском районе, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Водитель автомобиля Рено Логан во время снегопада неправильно выбрал безопасную скорость для движения. В результате при правом повороте он не справился с рулем и выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 2104.

По данным ГИБДД, в результате аварии пострадали сразу три человека. Сам водитель автомобиля Рено получил ушиб головы, а вот водитель и пассажир автомобиля ВАЗ были доставлены с травмами в ЦРБ Выксы. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать полиция. Им предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.