Сильный снегопад обрушился на Нижний Новгород 26 февраля

Аналогичная погода ожидается и в течение следующей недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сильная метель обрушался на Нижний Новгород в праздничный день 26 февраля 2023 года. Жителей города также проверит на прочность мокрый снег и гололед, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как сообщили в ведомстве, осадки в виде сильного снега и дождя накрыли Нижний Новгород и местами Нижегородскую область. Кроме этого, нижегородцев проверит на прочность еще и гололед.

- Сегодня в 10:05 поступило предупреждение о том, что в ближайшие 1-3 часа местами по Нижегородской области и городу Нижнему Новгороду ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Прогнозируется гололед, с сохранением вечером, - рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что сегодня утром по Нижнему Новгороду прошел дождь со снегом. Как подчеркнули в Госавтоинспекции Нижегородской области, аналогичная погода ожидается и в течение следующей недели. В связи с погодными условиями движение на дорогах затруднено. Водителей просят быть аккуратными и соблюдать осторожность.

- Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и боковой интервал. Во избежание дорожно-транспортных происшествий выбирайте скорость, обеспечивающую возможность полного контроля за движением автомобиля, - рассказали в ведомстве.

Напомним, потепление до +2 градусов и дождь со снегом ожидаются в Нижнем Новгороде 26 февраля 2023 года.