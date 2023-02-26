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Общество26 февраля 2023 7:03

Потепление до +2 градусов и дождь со снегом придут в Нижний Новгород 26 февраля

Погода не будет располагать к прогулкам в этот праздничный день
Полина ШИБАЛКИНА
Практически весь день будет идти дождь со снегом.

Практически весь день будет идти дождь со снегом.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Потепление до +2 градусов и дождь со снегом ожидаются в Нижнем Новгороде 26 февраля 2023 года. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Так, в это воскресенье практически весь день будет идти дождь со снегом. Утром температура воздуха будет колебаться от 0 до -1 градуса. Хотя по ощущениям она будет ближе к – 7 градусам. Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью до 6,3 метров в секунду.

Днем станет теплее: столбики термометров поднимутся до отметки +2 градуса, хотя будет ощущаться как -5. К вечеру дождь прекратится, но пасмурная погода останется. Температура воздуха начнет постепенно снижаться. И уже к ночи столбики термометров будут показывать -2 градуса. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.

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