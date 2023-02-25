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Общество25 февраля 2023 13:52

Сотрудники МЧС спасли 13 рыбаков, застрявших на льду в Балахнинском районе

Тревожное сообщение поступило 25 февраля около 13:00
Полина ШИБАЛКИНА
Причиной происшествия является подъём уровня воды в реке.

Причиной происшествия является подъём уровня воды в реке.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Балахнинском районе вблизи деревни Большие Могильцы на Волге сотрудники МЧС спасли 13 человек, которые застряли на льду. Об этом сообщили представители ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, 25 февраля около 13:00 поступило тревожное сообщение о том, что со льда реки не могут выбраться люди. К месту происшествия незамедлительно был направлен аварийно-спасательный отряд Балахны.

Благодаря плавсредству спасатели доставили на берег 13 мужчин.

Благодаря плавсредству спасатели доставили на берег 13 мужчин.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Всего в спасательной операции было задействовано 5 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 1 человек, 1 единица техники, - рассказали в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.

Благодаря плавсредству спасатели доставили на берег 13 мужчин. Как отметили в ведомстве, медицинская помощь спасенным не потребовалась. Причиной происшествия стал подъём уровня воды в реке, из-за чего мужчины не могли самостоятельно выбраться на берег.

Мужчины не могли самостоятельно выбраться на берег.

Мужчины не могли самостоятельно выбраться на берег.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, местные жители спасли рыбака, провалившегося под лед в Нижегородской области. Поиски мужчины шли четыре часа.

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