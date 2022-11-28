Местные жители спасли рыбака, провалившегося под лед в Нижегородской области

Водолазные работы велись почти 2 часа. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Рыбак чуть не погиб, провалившись под лед в районе города Бор утром 27 ноября. По данным регионального ГУ МЧС, сообщение об инциденте на озере в деревне Путьково поступило в 11:00. К месту происшествия сразу же был направлен аварийно-спасательный отряд города Бор. По прибытии они обнаружили рыбацкое снаряжение и полынью, рыбака видно не было.

- Группа на месте - организованы поиски. Тело не обнаружено, вероятно, уже на глубине. Надежда, что человек жив, - практически нулевая. Выдвигается водолазная группа Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России. Водолазный пост. Спасатели тщательно обследуют дно: на поверхность поднят рыбацкий бур. Почти 2 часа поисково-водолазных работ. Тело не обнаружено, - рассказали о поисках мужчины в ведомстве.

Около 15:00 спасатели получили информацию, что рыбак остался жив, его спасли другие очевидцы.

- Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает граждан не выходить на тонкий лёд и не подвергать свою жизнь опасности! Ни один улов, не стоит человеческой жизни! - добавили в региональном ГУ МЧС.