Последствия снегопада в Нижнем Новгороде 20 февраля 2023: белоснежные улицы и 10-балльные пробки

Высота снежного покрова в Нижнем Новгороде достигла 59 сантиметров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Предпраздничная рабочая неделя началась для нижегородцев с чудовищных пробок по дороге на работу. Из-за снегопада, который обрушился на регион еще в ночь на понедельник, утром на дорогах возникли серьезные заторы. Снег шел весь день, не прекращаясь, и на земле образовался покров внушительной толщины – как будто за последние дни февраля зима решила наверстать упущенное и выдать месячную норму снега за один-два дня.

Уже к 15 часам понедельника Нижний Новгород прочно встал в 10-балльных пробках. Скользкие дороги, плохая видимость и огромное число мелких ДТП – всё это усугубляло ситуацию от часа к часу.

Нижегородские власти знали о приближающемся снежном фронте, поэтому коммунальщики начали обрабатывать дороги заранее, к работе были привлечены домоуправляющие компании и ТСЖ. Работа по ликвидации последствий снегопада, как и сам снегопад, продолжается до сих пор. Спецтехника и дорожные рабочие расчищают и просыпают противогололедными материалами дороги, тротуары, лестницы, остановки общественного транспорта, а также территории парков и скверов. Согласно платформе «Лобачевский», сейчас в расчистке Нижнего Новгорода от снега занято 480 единиц техники.

Многие нижегордцы жалуются, что горы снега складируют во дворах, прямо на цветниках и детских площадках. Дескать, когда весной снег растает, дети будут гулять по песку и грязи. Однако в правительстве региона заявили, что никаких нарушений здесь нет.

- Снег, собираемый во дворах, допускается складировать на газонах и свободных территориях. Нормативными актами предусмотрена только уборка придомовой территории от снега, вывоз снега с придомовой территории законодательством не регламентирован, - пояснили в областной администрации.

Несмотря на трудности, связанные с непогодой, многие горожане радуются, что на улице наконец-то стало чисто – коммунальщики еще не везде успели засыпать тротуары пескосоляной смесью, превратив их в грязное месиво, поэтому нижегородцы ходят по чистому утоптанному снегу.

Судя по карте сервиса «Яндекс. Погода», толщина снежного покрова на сегодняшний день в Нижнем Новгороде составляет 55-59 сантиметров. Только за понедельник, оп оценкам синоптиков, выпало 8 см осадков. Сегодня метель продолжается, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

- Снег будет идти всю неделю с нарастающей активностью к субботе и воскресенью: в эти дни прогнозируется до 13 см осадков, - предупреждал ранее мэр Юрий Шалабаев.