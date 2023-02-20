10-балльные автомобильные пробки сковали Нижний Новгород вечером 20 февраля Фото: Иван МАКЕЕВ

Автомобильные пробки в 10 баллов наблюдаются по Нижнему Новгороду в вечерние часы пик 20 февраля. Так, заторы на дорогах оценил сервис «Яндекс.Карты» в 17.40.

Снегопад, который идет почти весь день стал одной из причин затруднений на основных магистралях, а также второстепенных дорогах города.

В Нагорной части Нижнего Новгорода самые серьезные затруднения наблюдаются по улицам Ванеева, Ошарской, Белинского и Родионова. Также движение затруднено по проспекту Гагарина и соседним с ним улицам. Бордовым цветом на карте отмечен подъезд к Канавинскому мосту и движение по нему в сторону улицы Советской.

Фото: Яндекс.Карты

В Заречной части города движение транспорта затруднено по Московскому шоссе и Сормовскому шоссе до конца улицы Коминтерна. Также пробки наблюдаются по Бурнаковскому проезду и от улицы Просвещенской до улицы Циолковского.

Нижегородцы отмечают в это время несколько случаев ДТП: на улице Белинского, проспекте Ленина, Московском шоссе, проспекте Героев и улице Ярошенко.

Напомним, в 8:30 понедельника сервис «Яндекс. Пробки» оценивал дорожные заторы на 9 баллов.

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