Ученые провели уникальную экскурсию по Артемовским лугам в Нижнем Новгороде

Это место настоящий зелёный рай, занимающий территорию в 3 тысячи гектар. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Уникальный уголок природы уцелел в непосредственной близости от Нижнего Новгорода: всего каких-то 15 минут езды на машине из самого центра города в сторону Кстова и ты оказываешься в одном из последних сохранившихся участков естественной Волжской поймы – Артёмовских лугах. Это место настоящий зелёный рай, протянувшийся на несколько километров вдоль правого берега Волги и занимающий территорию в 3 тысячи гектар. Своими глазами красоту Артёмовских лугов удалось увидеть и корреспонденту «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде».

Только за один полевой сезон в Артёмовских лугах было выявлено более 450 видов растений. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Экспедиция к озерам

В небольшую мини-экспедицию журналисты вместе со специалистами-биологами и профессиональными фотографами-анималистами отправились от ТРЦ «Фантастика» на внедорожниках. Путь до уникального природного ландшафта занял совсем немного времени и как только закончились населённые пункты, а вместе с ними и асфальтовые дороги, стало понятно, что мы оказались на месте. Дальше перед нами распростиралось лишь бездорожье.

Экспедиция. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Любая антропогенная деятельность ведет к упрощению экосистемы, то есть пропадают какие-то виды животных и растений. В этом плане территория Артёмовских лугов является таким очень интересным комплексом, который пока ещё существует и во многом, наверное, даже благодаря умеренной хозяйственной деятельности человека, – рассказала в дороге заведующая Гербарием Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Ольга Бирюкова. - Все пойменные луга сохранялись за счет сенокосов и подсевов.

Водоёмы в Артёмовских лугах. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Первую остановку мы делаем у озера Торфушки, который расположен на границе с населённым пунктом, который разрастаясь, постепенно подбирается все ближе и ближе. Как объяснили специалисты, озеро уже сократилось на 20% и продолжит мельчать до тех пор, пока не прекратится отсыпка прибрежных территорий.

Озеро Торфушки. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Там, где дома подходят близко к озеру, вся эта территория и заборы построены на насыпном грунте, а это значит, больше земли у участка, но меньше у озера, – объяснил заведующий орнитологической лабораторией Александр Мацына. – А поскольку озеро расположено близко к городу, а город это серьезная кормовая база для многих птиц, то здесь поселились озерные чайки. Их тут 500 пар, это самая крупная колония озерных чаек во всех Артёмовских лугах.

И хотя эти чайки самые обычные и они не подлежат охране, зато их вид занесен в приложение Красной книги, а защите подлежат места их обитания. На этом озере нам удалось увидеть также черношейных поганок, речных крачек и уток.

Заболоченная территория. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Сотни птиц и редких животных

Вообще птицы считаются знаковой визитной карточкой Артёмовских лугов. Здесь обитают или были замечены во время миграции 243 вида, что составляет 80% птиц всей Нижегородской области.

В Артёмовских лугах было зафиксировано 28 видов птиц, которые внесены в красную книгу РФ. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– В Артёмовских лугах было зафиксировано 28 видов птиц, которые внесены в красную книгу РФ, а также 62 вида птиц находятся в красной книге Нижегородской области, – подчеркнул заведующий орнитологической лабораторией Александр Мацына. – Ещё 33 вида птиц внесены в перечень живых организмов, нуждающихся в особом контроле за их состоянием в природной среде на территории Нижегородской области.

Турухтан. Фото: Татьяна Зарубо.

Следующая остановка нашей небольшой экспедиции находится у заболоченной территории верхней части заливной поймы, где обитает много бобров. Также в Артёмовских лугах живут лоси, они переплывают Волгу или заходят со стороны города и задерживаются в массиве лесов поймы.

– Здесь также кормятся 80 пар цапель, это большая колония. Сами они живут на острове на деревьях, а сюда прилетают поесть, это их столовая, – подмечает один из специалистов-биологов.

Серые цапли. Фото: Вячеслав Юсупов.

Затем мы вновь садимся в машины и движемся дальше, вглубь Артёмовских лугов. Едем мы то в горку, то под неё, то и дело подпрыгивая на кочках. Вид из окна поражает – настоящее изобилие заливных и проточных озер. Их тут примерно 50 штук – какие-то из них большие, а какие-то маленькие. Они занимают 1\10 общей площади поймы.

Озёра занимают 1\10 общей площади поймы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– На территории Артёмовских лугов встречаются такие редкие и охраняемые виды млекопитающих, как русская выхухоль, речной бобр, рыжая вечерница, а также 11 видов насекомых и 8 видов растений, – оборачиваясь к журналистам, делится заведующий орнитологической лабораторией Александр Мацына.

Реликтовые дубравы

Очередную остановку мы делаем посреди зелёного луга с жёлтыми одуванчиками. Отсюда мы также можем видеть участок реликтовых пойменных дубрав.

Участок реликтовых пойменных дубрав. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Здесь очень богатая почва за счет смены уровня воды. Луга заболачиваются благодаря пойменным водоемам или стокам тающих вод, поэтому тут очень плодородная почва, – поделилась заведующая Гербарием Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Ольга Бирюкова.– Здесь постоянно меняется цветовой спектр, который возникает из-за произрастающих тут растений. Одни отцвели, другие только начинают. Так, сейчас мы тут видим одуванчики, а уже в июле здесь растут шикарные ирисы.

Любая антропогенная деятельность ведет к упрощению экосистемы. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Только за один полевой сезон в Артёмовских лугах было выявлено более 450 видов растений. И это очень большая цифра, если учитывать тот факт, что всего в Нижегородской области насчитывается 1 300 – 1 400 видов. Чтобы сохранить уникальную красоту этой территории, экологи надеются создать здесь природный парк. Она может стать излюбленным местом отдыха нижегородцев и центром экологического туризма.

Орлан-белохвост. Фото: Павел Шуков.

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