Два водителя погибли на месте в лобовом столкновении на дороге Нижний Новгород – Саратов

Автомобили раскидало по двум параллельным сторонам обочины
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
Смертельное ДТП произошло в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. 19 февраля столкнулись две иномарки.
– На 56 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов произошло лобовое столкновение автомобилей Renault и Audi, – сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
В результате аварии оба водителя погибли на месте.
Их автомобили раскидало по двум параллельным сторонам обочины. Машины наполовину смяты.
Машины наполовину смяты
Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области
По предварительной информации сотрудников ведомства, причиной аварии является превышение скорости.
Другое смертельное ДТП произошло 15 февраля в Нижегородской области. Тогда столкнулись грузовик и автоцистерна.
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