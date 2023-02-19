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Происшествия19 февраля 2023 12:00

Два водителя погибли на месте в лобовом столкновении на дороге Нижний Новгород – Саратов

Смертельное лобовое столкновение произошло в Дальнеконстантиновском районе 19 февраля
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Автомобили раскидало по двум параллельным сторонам обочины

Автомобили раскидало по двум параллельным сторонам обочины

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. 19 февраля столкнулись две иномарки.

– На 56 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов произошло лобовое столкновение автомобилей Renault и Audi, – сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

В результате аварии оба водителя погибли на месте.

Их автомобили раскидало по двум параллельным сторонам обочины. Машины наполовину смяты.

Машины наполовину смяты

Машины наполовину смяты

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

По предварительной информации сотрудников ведомства, причиной аварии является превышение скорости.

Другое смертельное ДТП произошло 15 февраля в Нижегородской области. Тогда столкнулись грузовик и автоцистерна.

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