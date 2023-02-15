Машина вспыхнула, водитель погиб: два грузовика столкнулись под Нижним Новгородом 15 февраля

ДТП произошло днем 15 февраля. Фото: Регион 52 Нижний Новгород

Смертельная авария произошла в Нижегородской области днем 15 февраля. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД в 12:55 на 207 километре трассы регионального значения Р-72 в городском округе города Кулебаки недалеко от села Теплое произошло столкновение грузовика и автоцистерны.

- Водитель автомобиля «ГАЗель» двигался со стороны города Кулебаки в сторону рабочего поселка Гремячево. Мужчина совершил выезд на полосу встречного движения где произошло лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗон», который ехал из рабочего поселка Гремячево в Кулебаки. В результате столкновения первый автомобиль загорелся, а второй совершил опрокидывание, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате водитель «ГАЗели» получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался еще до приезда медиков. Второй водитель получил телесные повреждения, его доставили в районную больницу Выксы и госпитализировали.

Оба транспортных средства превратились в груду металла. На месте продолжают работать специалисты экстренных служб, выясняются все детали произошедшего. По предварительной версии, водитель ГАЗели уснул за рулем.

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