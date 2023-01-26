Двоих детей с ожогами доставил из Чечни в Нижний Новгород спецборт МЧС

В течение всего перелета детей сопровождали медицинские специалисты.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Накануне в аэропорту Нижнего Новгорода приземлился спецборт МЧС, который доставил в наш город двоих малолетних детей с ожогами из Чеченской Республики. Они нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи.
– В течение всего перелета детей сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас»), – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, опубликовав видео с места встречи маленьких пациентов.
Дети доставлены в ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Как только самолёт приземлился в аэропорту и к нему подогнали трап, специалисты приступили к госпитализации. На кадрах видно, что носилки с детьми бережно вынесли из салона самолёта и стали спускать вниз по трапу. Внизу маленьких пациентов уже ожидали сотрудники Центра медицины катастроф.
Детей погрузили в спецмашины, чтобы доставить в ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.
Напомним, ранее в Нижегородской области провели сложнейшую медицинскую эвакуацию пациента весом 320 килограммов. 51-летний житель Большемурашкинского района был госпитализирован в инфекционную больницу №23 областного центра.
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