Двоих детей с ожогами доставил из Чечни в Нижний Новгород спецборт МЧС

В течение всего перелета детей сопровождали медицинские специалисты. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Накануне в аэропорту Нижнего Новгорода приземлился спецборт МЧС, который доставил в наш город двоих малолетних детей с ожогами из Чеченской Республики. Они нуждаются в срочной высококвалифицированной медицинской помощи.

– В течение всего перелета детей сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас»), – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, опубликовав видео с места встречи маленьких пациентов.

Дети доставлены в ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как только самолёт приземлился в аэропорту и к нему подогнали трап, специалисты приступили к госпитализации. На кадрах видно, что носилки с детьми бережно вынесли из салона самолёта и стали спускать вниз по трапу. Внизу маленьких пациентов уже ожидали сотрудники Центра медицины катастроф.

Детей погрузили в спецмашины, чтобы доставить в ожоговый центр Университетской клиники ПИМУ.

Напомним, ранее в Нижегородской области провели сложнейшую медицинскую эвакуацию пациента весом 320 килограммов. 51-летний житель Большемурашкинского района был госпитализирован в инфекционную больницу №23 областного центра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!