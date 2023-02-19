Масленичные гулянья пройдут в Нижегородском кремле с 20 по 26 февраля

Участников праздничных мероприятий угостят блинами Фото: Иван МАКЕЕВ

Масленичную неделю нижегородцы смогут провести активно и познавательно. Традиционные гулянья пройдут в Нижегородском кремле с 20 по 26 февраля.

– Праздничные мероприятия будут организованы на разных площадках – у храма Симеона Столпника, а также на Ярмарочной площади у Никольской башни, – сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Площадка у церкви Симеона Столпника

Программа «Не всё французу Масленица, или приключения иностранца на козьей Масленице» будет представлена Музеем-заповедником НГИАМЗ на площадке у церкви Симеона Столпника с 20 по 26 февраля. Все желающие вместе с юным этнографом из Франции смогут многое узнать о русском празднике Масленицы, а также о том, как в истории Нижнего Новгорода с Масленицей была связана коза. Кроме того, всех участников ждет угощение блинами.

Ярмарочная площадь у Никольской башни

Проводы зимы и встреча весны пройдут на Ярмарочной площади у Никольской башни в воскресенье, 26 февраля, с 12.00 до 16.00. Гостям расскажут о традициях праздника герои русских былин. Нижегородцы смогут поучаствовать в хороводах и конкурсах. Посетителей порадуют песнями и танцами. Кроме того, на празднике будет Бурый мишка – ростовая кукла, с которой можно обняться и сфотографироваться. А юных гостей угостят выпечкой и горячими блинами.

Проводы зимы и встреча весны пройдут у Никольской башни Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

– Масленица - один из самых ярких и добрых праздников в году, который широко отмечается по всей России. Он отражает вековые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение, – отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

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