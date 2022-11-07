Протаранил два столба, машину и дом: пьяный водитель BMW Х5 устроил смертельное ДТП в Нижнем Новгороде

ДТП произошло в субботу в пятом часу утра. Фото: принтскрин видео.

В минувшие выходные водитель иномарки устроил смертельную аварию в Нижнем Новгороде. Трагический случай произошел в субботу, 5 ноября в пятом часу утра у дома №10, что находится на пересечении улиц Топольной и Чаадаева в Московском районе города. Как сообщили в региональном УГИБДД, водитель BMW Х5 протаранил столб, затем врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi Outlander. Даже после двух препятствий иномарка не остановилась. От удара автомобиль задел жилой дом и протаранил еще один столб. Обломки кроссовера разлетелись на несколько метров в разные стороны, у пристроя дома осыпалась кирпичная кладка.

- В результате ДТП один человек погиб — водитель это был или пассажир сейчас устанавливается. Еще один человек находится в реанимации 39-й больницы. У участников ДТП имеются признаки опьянения. Предварительной причиной ДТП рассматривается превышение скорости. Водитель и пассажир были не пристегнуты ремнями безопасности и после удара вылетели из автомобиля, - пояснили в пресс-службе регионального УГИБДД.

В настоящее время выясняются все обстоятельства этого ДТП.

Напомним, ранее мы писали о смертельной аварии с участием «Делимобиля» в Большемурашкинском районе области. На трассе Работки — Порецкое столкнулись «Фольксваген Поло», грузовик «Даф» и «Хендай». В результате один человек погиб, еще трое получили ранения.