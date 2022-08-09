Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с «Делимобилем» в Нижегородской области 9 августа. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария произошла утром 9 августа в Большемурашкинском районе – там на 20-м километре трассы Работки – Порецкое столкнулись стразу три автомобиля. В результате аварии один человек погиб и трое ранены.

- Двигаясь со стороны Нижнего Новгорода, автомобиль «Фольксваген Поло» выехал на полосу встречного движения, задел грузовик «Даф» и в дальнейшем автомобиль «Хендай», которые двигались со стороны поселка Большое Мурашкино, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там произошло столкновение на встречной полосе.

Страшная авария произошла утром 9 августа в Большемурашкинском районе. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

По данным полиции, в результате аварии один человек погиб. Еще трое с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Напомним, накануне мы писали о серьезной аварии на обходе города Кстово. Там столкнулись две фуры и микроавтобус. В результате два человека получили травмы.

- Водитель «Скании» не выдержал безопасную дистанцию до автомашины «Форд Транзит». В результате столкновения «Форд Транзит» произвел наезд на большегруз «Вольво». В «Форде» двое человек пострадали, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.