Посыльные из Хогвартса: В Нижнем Новгороде заметили нашествие сов

Нижегородцы спасают и отпускают сов, но птицы прилетают обратно ФОТО: Ольга Воробьева в сообществе «Подслушано ЖК Бурнаковский»

Настоящее нашествие сов наблюдается в Нижнем Новгороде. Пернатых, загнанных в Волгу воронами, вытаскивают из реки рыбаки. Жители окрестных домов приводят в чувства сов, ударившихся о стекла многоэтажек. Спасенных птах тут же отпускают на волю, но они снова и снова возвращаются. К кому спешат «посыльные Хогвартса» и почему облюбовали волжские дали, недоумевают нижегородцы. «Комсомолка» собрала самые яркие истории совиного нашествия.

Чаще всего сов находят в микрорайоне Бурнаковском и рядом с Мещерским озером. Но также несколько ночных охотников были замечены в Приокском и Сормовском районах. Пернатые хищники не боятся людей, часто подлетают на парковки торговых центров и даже гостят на капотах машин. Они позируют для фото, некоторые даже даются в руки. Одних сов нижегородцы спасают от ворон, других берут на передержку. Им дают согреться и отдохнуть, а потом отпускают с надеждой, что неожиданный гость найдет лучшее место для обитания.

Совы позируют для фото, некоторые даже даются в руки ФОТО: Юлия Евстафьева в сообществе «Нижний Новгород»

– В воскресенье вороны нападали, чуть не утопили сову в Волге. Рыбаки ее спасли, я забрала домой, высушила и увезла в лес на Бору, отпустила. Зачем она вернулась? – рассказала Ольга Г. в сообществе ВКонтакте «ЖК Седьмое небо Нижний Новгород | Небожители».

Как напомнили представители Министерства лесного хозяйства Нижегородской области в комментариях социальной сети, за изъятие диких животных из природы предусмотрена административная ответственность. Причину, по которой все же можно забирать животное на передержку, может установить только специалист. В противном случае виновнику грозит штраф. Поэтому подумайте, прежде чем забирать сову в дом. Незнающий особенностей проживания дикого животного человек может неосознанно навредить своей «помощью».

Но не всех сов удается спасти. В социальной сети появляются фото мертвых сов. Бездыханные тела птиц находят во дворах Нижнего Новгорода. Кто им вредит – человек, животное или просто городская среда – неизвестно.

Стоит отметить, что заблудившиеся совы в поисках подходящего теплого жилища могут наведаться к людям. В социальной сети поделились случаем, когда птица целый день гостила в доме нижегородки. Сова спала на подушке и хорошо обжилась в новом доме. Ночью незваного гостя отпустили с надеждой, что хищник в темное время суток лучше сориентируется и улетит восвояси.

У нижегородцев много предположений появления сов в городе. Кто-то считает, что на это влияет сезонность, якобы каждую осень хищники залетают в гости. По мнению других, совам стало нечего есть в лесу, и поэтому они полетели на поиски добычи в городе.

– Первое, что пришло в голову – новый Агрокомплекс на Бору, который светит круглосуточно. Может, это он влияет на пернатых? – поделилась своим мнением с «Комсомолкой» нижегородка Наталья В.

– Появление диких животных на территории населенных пунктов объясняется наличием легкодоступной пищи, – объяснили представители Министерства лесного хозяйства Нижегородской области в комментариях в социальной сети.

В ведомстве просят возвращать птиц в дикую природу. Если у совы нет повреждений и она может летать, ее можно отпустить в парке «Швейцария», в лесопарке «Щелоковский хутор» или в другом месте комфортного обитания птиц. Кроме того, нельзя забывать, что дикое животное является переносчиком заболеваний, в том числе опасных и для человека. Поэтому контактировать с совами можно только при помощи специальных перчаток.

контактировать с совами можно только при помощи специальных перчаток ФОТО: Наталья Владимировна в сообществе «ЖК Седьмое небо Нижний Новгород | Небожители»

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» продолжит следить за развитием событий.