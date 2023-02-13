По местам Шаляпина: публикуем список адресов в Нижнем Новгороде, где бывал именитый оперный исполнитель

На пересечении улиц Большой Покровской и Октябрьской установлена скульптура, изображающая Шаляпина и его собаку. Фото: Марина Игнатушко.

13 февраля исполняется 150 лет со дня рождения великого русского оперного певца Федора Шаляпина. Несмотря на то, что обладатель уникального высокого баса родился в Казани, его деятельность тесно связана с Нижним Новгородом. Публикуем пятерку мест, где бывал именитый исполнитель в бытность своего пребывания в нашем городе. Все они доступны для посещения не только в столь знаменательную дату.

Театр драмы имени Горького

В год проведения XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки на главной улице Нижнего Новгорода открылся театр. Торжественное событие состоялось 15 мая. Вниманию зрителей представили премьеру оперы «Жизнь за царя», в которой Шаляпину досталась роль Сусанина. Для молодого артиста это событие стало путеводным. Именно в нашем городе Шаляпин встретил свою первую жену итальянку Иолу Торнаги. Спустя пару лет состоялась их свадьба. В браке родилось шестеро детей.

Нижегородская ярмарка

Во время своего третьего визита в Нижний Новгород в 1901 году, Шаляпин посетил Большой ярмарочный театр. К тому моменту это было уже довольно вместительное для своего времени здание, в котором одновременно могли находиться 1800 человек. В нем проходили выступления самых известных российских артистов, и именно здесь состоялась встреча Шаляпина с Максимом Горьким, положившая начало большой и крепкой дружбе двух гениальных личностей. В наши дни ярмарочные площади изменили свой функционал, но здесь все еще можно найти много интересного и для себя, и для близких.

Балкон Шаляпина

На улице Короленко 11б расположен дом, где жил известный русский писатель Максим Горький. У Горького бывали Антон Чехов, Иван Бунин, Владимир Немирович-Данченко и другие именитые гости. Шаляпин, который дружил с писателем по утрам имел обыкновение выходить на балкон и проводить распевку. Прохожие останавливались, чтобы послушать его чарующий голос. Спустя годы здание пришло в негодность, но силами неравнодушных нижегородцев было восстановлено. В теплое время года здесь проходят концерты из серии «Шаляпин на балконе». Известные оперные исполнители исполняют партии Федора Ивановича под аккомпанемент фортепиано.

Музей-квартира А.М. Горького

В здании на улице Семашко, 19 располагается музейное пространство. В настоящее время на его площадях организована выставка, посвященная Шаляпину. Среди экспонатов, представленных в экспозиции, можно встретить множество уникальных предметов, принадлежавших именитому артисту. О том, что Шаляпин здесь неоднократно бывал в 1903 году сообщает памятная табличка, установленная на фасаде здания.

Памятник Шаляпину в центре города

Мало кто из приезжих знает, что в нашем городе есть целый жилой комплекс, носящий имя богатыря русской оперы. Здесь на пересечении улиц Большой Покровской и Октябрьской установлена скульптура, изображающая Шаляпина прогуливающимся со своей собакой породы французский бульдог. Местные гиды обязательно расскажут о том, по каким улицам семенили лапки Бульки и какое значение имеет для города это изваяние.

Более подробно о жизненном пути эталона российской оперы читайте в специальном материале «Комсомольской Правды».